"Let's Dance"-Umzug: Das passiert mit Vanessa Borcks Tochter

- Carina Bukenberger
Lesezeit: 2 min

Vanessa Borck (29) packt für Let's Dance die Koffer – doch was bedeutet das für ihre kleine Tochter Livi? Für die Tanzshow tauscht die Influencerin ihre Berliner Wohnung für mehrere Wochen gegen ein Hotelzimmer in Köln. Ganz ohne ihre Tochter will die Social-Media-Bekanntheit diese aufregende Zeit aber nicht verbringen. Im Gespräch mit Promiflash verriet Vanessa, dass Livi sie regelmäßig in der Domstadt besuchen soll und sogar eine ganze gemeinsame Woche im Hotel eingeplant ist. So will die Mutter sicherstellen, dass die beiden auch während des TV-Abenteuers möglichst viel Nähe und Alltag miteinander teilen können.

Der Zeit in der Rheinmetropole blickt Vanessa optimistisch entgegen: "Das wird mir nicht schwerfallen. Ich liebe Köln und die Menschen, die hier wohnen. Deshalb ist alles okay", so die Reality-TV-Teilnehmerin gegenüber Promiflash. Für die Dauer der Show richtet sie sich in einem Hotel in Köln ein, das zum zweiten Zuhause auf Zeit werden soll. Wie lange die Tanzreise aber tatsächlich dauern wird, steht noch in den Sternen: Nur wenn Vanessa die Zuschauer mit ihrer Performance überzeugt, bleibt sie länger im Rennen, darf weitere Choreografien zeigen und vielleicht sogar Woche für Woche über sich hinauswachsen.

Klar ist: Die kommenden Wochen werden Vanessa einiges abverlangen: Während auf dem Parkett jeder Schritt zählt, läuft im Hintergrund ein fein abgestimmter Familienplan, der Stabilität für Livi schaffen soll. Für Vanessa bedeutet das Pendeln zwischen Rollen: Performerin im Rampenlicht, Mama im Alltag. Ob der Einsatz am Ende für eine längere "Let's Dance"-Reise reicht, entscheidet sich von Woche zu Woche. Bis dahin heißt es für Vanessa: Fokus auf die Choreografien, kurze Heimkehr-Momente bewusst nutzen – und darauf vertrauen, dass das Netzwerk aus Familie und Nähe auf Zeit trägt. Ein Balanceakt, der sportlich wie privat gleichermaßen fordernd werden dürfte.

Vanessa Borck, Influencerin
Instagram / nessiontour
Vanessa Borck, Influencerin
Influencerin Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi
Instagram / nessiontour
Influencerin Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi
Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg
Imago
Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg
Vanessas Mama-Plan bei "Let's Dance": Findet ihr, sie hat die richtige Balance gewählt?
