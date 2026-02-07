Dschungelcamp-Teilnahme? Das schreckt Yvonne Woelke noch ab

Yvonne Woelke (46) lässt die Dschungelcamp-Fans aufhorchen: Im Gespräch mit Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, dass sie sich den Sprung ins RTL-Abenteuer durchaus vorstellen kann – allerdings mit großem Respekt. "Ich hätte Bock auf den Dschungel. Ich weiß aber nicht, ob ich die richtige Kandidatin wäre, weil ich vor allem Angst habe. Aber ich hätte Bock drauf", sagt die 46-Jährige. Ob sie eine mögliche Anfrage annehmen würde, lässt sie offen. Die Aussagen fallen, während aktuell eine neue Staffel des Camps läuft – und die Neugier, wer sich als Nächstes den Herausforderungen stellt, besonders groß ist.

Yvonne zeigt sich entschlossen und trotzdem zögerlich: Lust auf das Spektakel ja, aber die eigenen Grenzen sind ihr bewusst. "Ich habe ein bisschen Schiss. Also, ich wüsste auch gar nicht, wenn ich die Anfrage bekommen würde, was ich machen würde, weil ich habe wirklich Angst", erklärt sie im Interview. Die Schauspielerin beschreibt sich als geräuschempfindlich und lichtempfindlich, dazu kommt ihre Tier-Phobie: "Ich mag keine Tiere. Nur Hunde, Katzen, sowas mag ich, aber keine Spinnen, keine Schlangen, keine Zecken." Und auch in Sachen Mitmenschen setzt sie klare Grenzen: "Menschliche Schlangen mag ich auch nicht. Menschliche Ratten mag ich auch nicht. Also, es wird schwierig für mich." Damit lässt Yvonne offen, ob Mut oder Vorsicht am Ende die Oberhand gewinnen.

Den Weg nach Australien hätte Yvonne in diesem Jahr fast auf sich genommen – um ihrem Partner Peter Klein (58) zur Seite zu stehen. Wie Bild vor drei Wochen berichtete, sollte er als Ersatzkandidat für das Dschungelcamp bereitstehen und von Mallorca ans andere Ende der Welt fliegen. Die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin plante offenbar, ihrem Freund nachzureisen, falls ein prominenter Teilnehmer ausfällt. Organisatorisch hatte die Schauspielerin laut Bericht schon alles geregelt. Ihre Eis-Sauna in Berlin sollte auch während ihrer Abwesenheit weiterlaufen. Nur die Gesundheit ihrer Mutter wäre ein Grund gewesen, nicht zu fliegen. Damals hieß es aus ihrem Umfeld: Alles sei vorbereitet, Yvonne wolle Peter unterstützen, falls er tatsächlich in den australischen Busch einziehen müsste.

AEDT Yvonne Woelke, 2025

IMAGO / pictureteam Yvonne Woelke, Schauspielerin

Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025