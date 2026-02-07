Mama ist im Dschungelcamp: So geht es Samira Yavuz' Töchtern

Samira Yavuz (32) kämpft seit mehr als zwei Wochen im Dschungelcamp um die begehrte Krone. Während die Reality-TV-Darstellerin sich in der australischen Wildnis Herausforderungen stellt, bleiben ihre zwei Töchter Nova und Valea ohne Mama, doch ihnen fehlt es an nichts. In einer Instagram-Fragerunde, die von Samiras Team und Familie organisiert wurde, heißt es: "Nova und Valea geht es sehr gut. Sie fiebern natürlich total mit Mama mit und wünschen sich nichts mehr, als dass sie die Krone holt." Besonders Nova unterstützt ihre Mutter auf kreative Weise: Sie darf jeden Tag einen Stern von der Wand abnehmen und sammelt diese symbolisch für die Krone.

Den kleinen Mädchen wird die Zeit ohne ihre Mama so angenehm wie möglich gemacht. Momentan verbringen Nova und Valea eine schöne Zeit in Australien, begleitet von Oma Inge und Samiras Cousine Kathi. "Wir sagen den beiden auch immer wieder, wie viel Unterstützung Mama von so vielen wundervollen Menschen bekommt, die ihr genau das wünschen und alles für Mama geben", erklärte das Team weiter auf Social Media. Besonders rührend: Nova hat darauf bestanden, dass eine Sprachnachricht von ihr geteilt wird. Damit wollte sie ihre Unterstützung direkt an Samira richten.

Samiras Familie und Managerin sahen in den vergangenen Tagen positive Veränderungen bei der Reality-TV-Darstellerin. Im Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" sprachen Oma Inge und Filiz Koc (39) darüber, wie sehr Samira von ihrer Zeit im Dschungel profitiere. "Ich finde auch, Samira sieht bombastisch aus. Man merkt richtig, wie gut ihr dieser Dschungel tut. Man sieht ihr das irgendwie an", schwärmte Filiz im Gespräch, während Inge ergänzte, Samira erlebe im Dschungel ein wahres "innerliches Detox". Die beiden waren sich einig, dass die Auszeit ohne Handy, Arbeit und Ablenkung Samira half, zur Ruhe zu kommen und Vergangenes zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira im Familienurlaub mit ihrer Tochter, September 2025

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026