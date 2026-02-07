So läuft Vanessa Borcks Spagat-Challenge für "Let's Dance"

Vanessa Borck (29) legt los für Let's Dance – und hat sich dafür eine sportliche Mission vorgenommen. Die Influencerin verriet im Gespräch mit Promiflash, dass sie mitten in einer Spagat-Challenge steckt, um bis zum Showstart am 27. Februar möglichst geschmeidig aufs Parkett gehen zu können. "Ich möchte Spagat lernen. Das läuft noch nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle, weil ich Grippe hatte. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich mit dem Stretching vorankomme", sagte Vanessa. Das eigentliche Training mit dem Profitänzer beginnt erst wenige Tage vor der ersten Live-Show, erklärte sie weiter. Bis dahin heißt es: dehnen, dehnen, dehnen – und dranbleiben, trotz Rückschlag.

Nach der kürzlichen Erkrankung hängt die Netz-Bekanntheit zwar etwas hinter ihrem Plan, doch sie setzt weiter auf tägliche Routine. Mit gezielten Stretching-Sessions will sie die Balance zwischen Beweglichkeit und Schonung finden, um gesund in die Proben zu starten. Die heiße Trainingsphase mit dem "Let's Dance"-Partner soll erst kurz vor dem Debüt beginnen, weshalb Vanessas Vorbereitung aktuell vor allem aus eigenem Fleiß besteht. Der Zeitplan ist eng, aber die Motivation ist groß – und ihre Ansage klar: Der Spagat soll bis zur Live-Premiere sitzen, auch wenn der Weg dahin mehr Ausdauer erfordert als gedacht.

Auf ihren Social-Media-Kanälen nimmt die Reality-Bekanntheit ihre Community regelmäßig mit, wenn sie an ihrer Flexibilität arbeitet und kleine Fortschritte feiert. Schon vor Wochen hatte Vanessa humorvoll gezeigt, wie sie mit den Basics startet und sich an Dehnübungen herantastet, statt gleich große Sprünge zu erwarten. Die Nähe zu ihren Fans ist dabei Programm: Zwischen Trainingsclips und Alltagsmomenten teilt die Content-Creatorin gern Einblicke in ihren Weg, ohne etwas zu beschönigen. Genau diese Mischung aus Ehrgeiz, Transparenz und Selbstironie kommt bei ihrer Community an – und könnte auf dem Tanzparkett zu ihrem heimlichen Trumpf werden.

Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

