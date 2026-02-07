Dieses Topmodel ist zum ersten Mal Gastjurorin bei GNTM

Der Countdown läuft bei Germany's next Topmodel – und Heidi Klum (52) hat dafür eine echte Mode-Legende an ihrer Seite. Nadja Auermann (54) nimmt erstmals als Gastjurorin Platz und verstärkt in der 21. Staffel die Jury-Power. Gedreht wird in gewohnter GNTM-Manier mit großen Namen und noch größeren Aufgaben, los geht es am 11. Februar, die nächste Folge mit den Frauen folgt am 12. Februar. Neben Heidi sitzt die Berlinerin nicht allein zwischen den Stars: Auch internationale Models und Designer mischen mit und bringen Glanz an das Set. Heidi heizt die Vorfreude an und postet auf Instagram Trailer mit ersten Szenen, die die Kandidatinnen und Kandidaten ordentlich ins Schwitzen bringen dürften.

Nadja feiert damit eine verspätete Premiere: Schon 2018 kursierten Gerüchte, sie könne einen festen Juryplatz übernehmen. Daraus wurde nichts, denn seit 2019 setzt die Show konsequent auf wechselnde Gäste – jetzt ist der große Moment doch da. Die Model-Ikone der Neunziger prägte damals Laufstege und Cover, arbeitete mit Mario Testino (71) und Peter Lindbergh und lief für die größten Modehäuser. In der neuen Staffel bekommt sie prominente Unterstützung: Unter anderem Brooks Nader (29), Amelia Gray und Sean O’Pry sind als US-Supermodels dabei. Außerdem angekündigt sind Designer wie Jean Paul Gaultier (73), Christian Siriano (40), Kilian Kerner, Julien Macdonald und Giuliano Calza von GCDS, dazu Lottie Moss (28), Coco Rocha (37), Stella Maxwell (35), Baptiste Giabiconi (36), Schauspieler und Male Model Michele Morrone (35), die Elevator Boys, US-Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato (33) sowie Choreografin Nikeata Thompson (45). Heidi schreibt auf Instagram: "Wenn doch nur endlich schon 11. Februar wäre", und zeigt in einem neuen Clip Lack-Laufstege, Strandshootings in Bademode, eine Glasbox-Performance und eine opulente Historienball-Inszenierung.

Für Nadja ist es auch privat ein besonderes Kapitel, denn das Topmodel teilt die Leidenschaft für Mode längst in der Familie: Tochter Cosima ist inzwischen selbst im Business unterwegs. Heidi wiederum lässt ihre Community fast täglich hinter die Kulissen blicken und meldet sich zwischen Klappe, Catwalk und Kostümen aus dem Produktionsalltag. "Noch sechs Mal schlafen", notierte die Gastgeberin jüngst zu einem Set-Schnappschuss und hielt die Filmklappe in die Kamera, verbreitet vom Team von Spot on News. Die Model-Ikone und die Moderatorin kennen die großen Bühnen aus dem Effeff – und genau diesen Mix aus Routine, Glamour und Teamspirit möchte Heidi zum Staffelstart mit ihren Followern teilen.

Imago Heidi Klum in New York, April 2025

Pascal Le Segretain / Staff Nadja Auermann bei den Filmfestspielen in Cannes

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026