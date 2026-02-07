Co-Parenting mit Eric: Edith Stehfest gibt seltenen Einblick

Edith Stehfest (30) hat auf Instagram über den Umgangston zwischen ihr und ihrem Ex-Partner Eric Stehfest (36) gesprochen. Noch vor Kurzem schien es, als würden sich die beiden Musiker öffentlich bekämpfen, doch nun zeigen sie sich geeinter denn je. In einer Story beschrieb die zweifache Mama, wie sie und ihr Ex-Partner einen Wendepunkt erreicht haben. "Ich hatte ein richtig krass schönes Erlebnis, weil Eric und ich einfach mal saucool waren und wir endlich mal gecheckt haben, dass wir für unsere Kinder unsere Egos runterschlucken müssen", verriet sie ihren Fans mit strahlenden Augen.

Edith und Eric wollen nun an einem Strang ziehen. Die DJane betonte, dass sie erkannt hätten, dass es nicht hilfreich sei, wenn sie einander schwächen. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, sich gegenseitig zu unterstützen, um gute Eltern für ihre Kinder zu sein. "Es gibt nur eine Sache, die zählt, und das sind unsere Kinder", stellte Edith klar. Die gemeinsamen Bemühungen sollen vor allem dem Wohl ihrer Kinder zugutekommen, die für sie im Mittelpunkt stehen. Das Mädchen und der Junge haben Edith und Eric gezeigt, dass sie für die Rechtfertigung und Pflege der Beziehung des Ex-Paares vollkommen ausreichen.

Noch vor wenigen Monaten hatten Edith und Eric offen darüber gesprochen, warum sie sich getrennt hatten. Die Musiker nannten als Grund, dass sie einander nicht mehr guttaten. Eric erklärte: "Wir haben uns gegenseitig nicht mehr gutgetan." Beide hätten nicht mehr für den anderen da sein können, wenn dies gerade am meisten gebraucht wurde. Auch ihre psychischen Belastungen hätten die Beziehung schwer belastet. "Wir haben beide gemerkt, dass wir nicht mehr das füreinander sein können, was der jeweils andere gerade braucht. Deshalb haben wir die schwere Entscheidung treffen müssen, dass sich jeder erst mal um sich selbst kümmert", sagte der Realitystar im Interview mit Spot On News.

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

Imago Edith Stehfest vor der Abreise zum RTL-Dschungelcamp 2025 am Flughafen Frankfurt

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars