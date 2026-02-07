Pfusch: So viel kostete Robert und Carmen Geiss' Jachtumbau

Die Reality-TV-Stars Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) öffnen kurz vor dem Start der neuen Staffel von Die Geissens am 9. Februar erneut die Türen zu ihrem Luxusleben – und diesmal auch die Luken ihrer Jacht. Im Mittelpunkt der neuen Folgen steht diesmal nämlich der Mega-Umbau ihrer "Indigo Star", der sich als nervenaufreibendes Projekt mit happiger Endrechnung entpuppt hat. Im Gespräch mit Promiflash verrät Robert: "Am Ende waren es fast zwei Millionen Euro. Natürlich rechnet man am Anfang mit deutlich weniger."

Carmen berichtet, dass vor allem die endlosen Verzögerungen und ständigen Nachbesserungen an der "Indigo Star" aufs Gemüt schlugen. "Das war emotional teilweise anstrengender als der finanzielle Aspekt", erklärt sie gegenüber Promiflash. Für die Unternehmerin hat das Schiff eine größere Bedeutung und ist nicht bloß ein teures Spielzeug: "Die Indigo Star ist für uns viel mehr als nur eine Jacht. Sie ist ein Rückzugsort, ein Zuhause auf dem Wasser, ein Ort für Familie, Freunde und Erinnerungen." Robert betont, dass in der Jacht nicht nur viel Geld, sondern auch "Herzblut" steckt und er mit so einem Schiff "einfach unglaublich viel" verbindet. Ein Verkauf? Für den Unternehmer aktuell kein Thema. Auch Carmen kann sich einen Abschied im Moment kaum vorstellen, weil für sie zu viele Emotionen daran hängen.

Auf der "Indigo Star" wurden nicht nur Umbaupläne geschmiedet, sondern auch zahlreiche persönliche Geschichten geschrieben – manche davon, wie Robert gegenüber Promiflash andeutet, auch sehr skurril. Namen von prominenten Gästen wollen die beiden nicht nennen, doch Robert lässt lachend durchblicken: "Man merkt schnell, wer sich auf einer Jacht benehmen kann und wer nicht."

Neue Folgen "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" ab 9.

Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Imago Carmen und Robert Geiss bei der McDonald’s Benefiz Gala zugunsten der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung in München

RTLZWEI Indigo Star, Yacht der Geissens

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023