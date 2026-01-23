Lily Allen mit Lover bei romantischem Italientrip gesichtet

Lily Allen (40) und Jonah Freud gönnen sich ein Liebes-Miniabenteuer in Rom und lassen ihre aufkeimende Romanze dabei ganz offiziell wirken. Am Samstag wurden die Sängerin und der Autor beim Kaffee vor dem Sant' Eustachio Caffè mitten in der Ewigen Stadt gesichtet, Arm in Arm, plaudernd und mit verschmitzten Blicken. Das zeigen Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Gemeinsam reisten sie für ein Wochenende an, wohnten laut Berichten in einer Suite des eleganten Hotel Locarno unweit der Piazza del Popolo. Preis pro Nacht: ca. 920 Euro. Augenzeuginnen erkannten die Musikerin sofort und sahen sie in entspannter Zweisamkeit mit Jonah, während beide eine Pause bei Espresso und Zigarette einlegten.

Bereits seit dem Herbst waren Lily und Jonah mehrfach zusammen in London unterwegs, erst bei einer Party im Chiltern Firehouse, dann bei einem Dinner im Notting Hill-Hotspot Dorian. Im Dezember folgte der unübersehbare Kussmoment auf einer von Lily ausgerichteten Weihnachtsfeier im Club Stringfellow’s – das Liebesgerücht war damit Geschichte. Nun die Reise nach Italien, kurz nachdem Lily mit ihren beiden Töchtern den Jahreswechsel auf den Cayman Islands verbracht hatte. Jonah, der in London die Buchladen-Bar Reference Point betreibt, gilt als bestens vernetzt in der Kulturszene. Berichte, wonach ein Zusammenziehen im Raum stehe, sind bislang unbestätigt. Fest steht: Mit dem Rom-Trip heben die beiden ihr Kennenlernen auf die nächste Stufe, während Lily parallel ein vollgepacktes Musikjahr vorbereitet.

Privat pflegt Lily seit Jahren Verbindungen in die Freud-Familie, zu der Jonah als Sohn von Unternehmer Matthew Freud (62) und Caroline Hutton gehört. Der Schriftsteller ist außerdem ein Neffe des verstorbenen Malers Lucian Freud und Urenkel des Neurologen Sigmund Freud (†83). Zwischen Terminen, Studio und Proben sucht die Sängerin gern kleine Fluchten im Alltag, zu denen Spaziergänge, Kaffee an Straßenecken und unprätentiöse Abende mit Freunden gehören. Bei Veranstaltungen zeigt sie sich fröhlich und nahbar, teilt Momente mit Weggefährten und hält Familienzeit mit ihren Kindern bewusst aus dem Rampenlicht. Seit dem weihnachtlichen Turtel-Auftritt mit Jonah wirkt ihr Auftreten gelöst – gemeinsame Abende in London und nun das römische Wochenende sprechen für viel Leichtigkeit im neuen Kapitel.

Getty Images Lily Allen, Sängerin

Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024

Getty Images Lily Allen, Juni 2025