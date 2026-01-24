Lily Allen und David Harbour verkaufen ihr Haus in New York

Lily Allen (40) und David Harbour (50) haben ihr gemeinsames Stadthaus in Brooklyn verkauft – und damit einen klaren Schlussstrich unter ihr New-York-Kapitel gezogen. Laut Daily Mail wurde das vierstöckige Brownstone in Carroll Gardens für rund 6 Millionen Euro veräußert, nachdem es im Oktober zunächst knapp 6,8 Millionen Euro gelistet und später auf 6,2 Millionen Euro reduziert worden war. Der Deal soll in dieser Woche geschlossen worden sein. Die Sängerin und der Stranger Things-Star, die 2020 in Las Vegas geheiratet hatten und seit Ende 2024 getrennt sind, hatten die Immobilie 2021 erworben und umfassend umbauen lassen. Offizielle Statements der beiden stehen weiterhin aus.

Das Haus war nicht irgendeine Adresse: Fünf Schlafzimmer, vier Bäder, eine begehrte Blocklage – und innen ein Mix aus Tigerprint-Medienzimmer, Garten mit Sauna und Kaltwasserbecken sowie einer Küche, die David nach eigener Aussage im Stil von "Der Pate" prägen ließ. Maßgeblich beteiligt waren Designer Billy Cotton und Architekt Ben Bischoff. Zuletzt stand die Immobilie dem Vernehmen nach leer, während Lily nach London zog und der Schauspieler für Dreharbeiten unterwegs war. Laut TMZ lag der finale Verkaufspreis bei knapp 6 Millionen Euro – ein deutliches Stück unter der ursprünglichen Forderung. Dokumente deuten darauf hin, dass der Kauf 2021 über eine von Davids langjährigem Geschäftsmanager eingerichtete Struktur abgewickelt und mit einer Hypothek über rund 2,1 Millionen Euro belastet wurde.

Emotional ist das Haus ohnehin längst zu einem Symbol ihrer gescheiterten Beziehung geworden. In ihrem neuen Album "West End Girl" macht die Sängerin das New-York-Townhouse zum Schauplatz ihrer Trennung und verarbeitet dort angebliche Affärenvorwürfe gegen den Schauspieler. In ihren Songs beschreibt Lily, wie sie für die Ehe über den Atlantik zog, ihr Umfeld hinter sich ließ und sich am Ende in der gemeinsamen Stadt entwurzelt fühlte. Während ihre Töchter sich nun in Großbritannien ein neues Leben aufbauen und Lily wieder intensiver arbeitet, scheint für die Musikerin mit dem Verkauf der New-York-Immobilie ein weiterer Teil der Vergangenheit abgeschlossen zu sein.

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Dezember 2022

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

Getty Images Lily Allen mit ihren beiden Töchtern und David Harbour