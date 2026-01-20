Lily Allen unterstützt Brooklyn Beckham im Familienstreit

Während die Fronten im Beckham-Familiendrama nach Brooklyn Peltz-Beckhams (26) sechsseitiger Abrechnung verhärtet sind, kann sich Lily Allen (40) einen Seitenhieb nicht verkneifen: Die Sängerin teilte auf Instagram ein bearbeitetes Cover ihres Albums "West End Girl" – und montierte kurzerhand Brooklyns Gesicht via Photoshop auf ihr eigenes. Damit sollte klar sein, wem Lilys Solidarität gilt, nämlich Brooklyn. Er erhob am Montagabend in einem Instagram-Statement schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51), wie Daily Mail berichtet. Unter anderem warf er ihnen vor, sein Leben kontrollieren und seine Ehe mit Nicola Peltz-Beckham (31) sabotieren zu wollen.

Doch Lily ist nur eine von vielen prominenten Beobachtern, die das öffentliche Zerwürfnis der Beckhams mit teils hysterischer Faszination begleiten. Influencerin Vogue Williams (40) meldete sich sofort mit einem aufgeregten Clip auf Instagram zu Wort und erklärte, dass sie nun die ganze Nacht nicht schlafen könne. "Ich muss wach bleiben und sehen, was die Beckhams antworten. Brooklyns Stories. Ich kann es nicht glauben", schilderte sie völlig aus dem Häuschen. Währenddessen kommentierte Realitystar Jamie Laing (37) die Ereignisse, indem er ein Video von sich mit schmerzverzerrtem Gesicht teilte und dazu schrieb: "POV: Die Reaktionen aller auf Brooklyn Beckhams Stories im Moment."

Brooklyns Statement sorgt also derzeit für hitzige Diskussionen über eine Familie, die jahrelang ein Bild von Harmonie und Perfektion projiziert hat. Nach außen hin schienen David und Victoria als Vorzeigepaar der Prominenz, doch die Spannungen hinter den Kulissen, die Brooklyn nun offenlegte, erzählen eine andere Geschichte. Lilys offene Unterstützung für Brooklyn zeigt einmal mehr, wie solche Dramen Prominente und Fans gleichermaßen in ihren Bann ziehen können.

Getty Images Lily Allen, Dezember 2025

Imago Brooklyn Beckham, 2025

Getty Images Jamie Laing, britischer Moderator