Lily Allen genießt Fashion-Week-Party mit ihrem neuen Lover

Lily Allen (40) zeigt sich frisch verliebt: Die Sängerin wurde jetzt gemeinsam mit Jonah Freud auf der Afterparty von Valentino in Paris gesichtet. Seite an Seite verließen die beiden am Mittwochabend das Luxushotel Le Bristol, um zur Party im Rahmen der Paris Fashion Week zu fahren, wo auch Stars wie Dakota Johnson (36) und Kirsten Dunst (43) erwartet wurden. Lily trug einen grauen Mantel, dazu einen grünen Fellschal und ihre dunklen Haare im typischen Beehive, wie Bilder zeigen, die der Daily Mail vorliegen. Später in der Nacht wurden sie erneut gemeinsam beim Verlassen der Veranstaltung gesehen – Wochen nachdem sie bereits bei einem romantischen Trip nach Rom gesichtet worden waren.

Der neue Auftritt in der französischen Hauptstadt krönt eine Reihe gemeinsamer Dates, bei denen Lily und der Autor Jonah immer wieder eng beieinander fotografiert wurden. Laut der britischen Sun wurden die beiden in Rom bei einem Kaffee vor dem berühmten Sant' Eustachio Caffè beobachtet, wo sie lachend rauchten und ganz vertieft miteinander wirkten. Bereits im Dezember hatten Fotos, die unter anderem von TMZ verbreitet wurden, für Aufsehen gesorgt: Auf Lilys prominenter Weihnachtsfeier in Londons Stripclub Stringfellow's lagen sich die beiden in den Armen und küssten sich vor den Gästen. Davor waren sie bei einem langen Dinner im Londoner Restaurant Dorian gesehen worden, wo sie über zwei Stunden gemeinsam verbracht haben sollen.

Parallel dazu spricht Lily in ihrem Podcast "Miss Me?" offen über die turbulente Zeit nach der Trennung von David Harbour (50). Sie zählt dort einen Nervenzusammenbruch, ihre fordernde Theaterrolle und die Suche nach Hilfe in einer Klinik auf, die ihr half, die Weichen neu zu stellen. Das Magazin Good Housekeeping beschrieb ihren Weg zuletzt als "durch die Hölle", während Freundinnen wie Andi und Miquita Oliver ihren Neuanfang lobten. Abseits des Rampenlichts gilt Lily als jemand, der Trost im engen Freundeskreis findet.

Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique in Paris, Januar 2026

Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique "Master of Diamonds 1888" in Paris, 27. Januar 2026

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021