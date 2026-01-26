Lily Allen überrascht mit gewagtem Bikini-Auftritt in Mexiko

Lily Allen (40) gönnt sich Sonne, Strand und eine Prise Drama: Die Sängerin hat am Sonntag auf Instagram sexy Einblicke in ihren Mexiko-Urlaub geteilt – inklusive eines Clips, in dem sie in einem bordeauxroten Bandeau-Bikini-Top mit roten Bottoms ihre Beine selbstbewusst gespreizt in Szene setzt und ihre Flexibilität zeigt. "Ich wünschte, ich könnte an irgendetwas genauso fest glauben, wie du an deine Bikini-Waxing-Behandlung glaubst", kommentierte eine Userin augenzwinkernd. Die Bilder entstanden während eines Kurztrips ans Meer, fernab des britischen Winters. Unter dem Post ist nur ein knappes Bekenntnis zu lesen: "Lily liebt Mexico." Wer mit ihr unterwegs war, verriet die 40-Jährige nicht. Klar ist: Die Aufnahmen lassen ihre trainierte Figur strahlen und sorgten bei ihren Followern sofort für Aufsehen – und für Gesprächsstoff über ihr Liebesleben.

Denn parallel dazu nimmt eine neue Romanze Fahrt auf. Erst vor wenigen Tagen wurde Lily, deren Kinder unter der Trennung von David Harbour (50) im Dezember 2024 gelitten haben sollen, in Rom gesehen – an der Seite des Autors Jonah Freud. Die beiden genossen laut Beobachtern Kaffee vor dem Sant' Eustachio Caffè. Zuvor sollen sie in einer Suite im Hotel Locarno abgestiegen sein, wie Daily Mail berichtete. Schon im Dezember hatten Paparazzi die zwei bei einer Party in London beim Kuss erwischt, die Bilder publizierte unter anderem TMZ. Bereits seit Herbst taucht Jonah immer wieder an Lilys Seite auf. Offiziell bestätigt haben die zwei ihren Status allerdings noch nicht, doch die gemeinsame Rom-Reise lässt viele Fans vermuten, dass es ernst wird. Privat unterhält Lily seit Jahren Kontakte zur Freud-Familie, zu der auch Jonah gehört. Er ist der Sohn des Unternehmers Matthew Freud (62).

Abseits der Schlagzeilen um Dates und City-Trips sucht die Musikerin gerne Rückzugsorte am Meer. Auf Instagram hält die zweifache Mutter ihre Community regelmäßig mit Momentaufnahmen zwischen Bühne, Alltag und Freundeskreis auf dem Laufenden. Dass sie dabei zwischen Glamour-Looks, lässigen Selfies und ungefilterten Schnappschüssen wechselt, ist Teil ihres Charmes: Mal laut, mal leise, aber immer persönlich. Sie glänzt auch mitten in der Riege der Anwärter und Anwärterinnen auf den diesjährigen BRIT Award. Denn mit ihrem Album "West End Girls" feierte sie im Oktober 2025 ihr musikalisches Comeback zurück ins Rampenlicht, wie Daily Mail berichtete. Die Pop-Diva, die 2006 mit "Smile" ihren großen Durchbruch hatte, darf sich über Nominierungen in den Kategorien "Beste Künstlerin", "Album des Jahres" und "Beste Pop-Künstlerin" freuen.

Instagram / lilyallen Sängerin Lily Allen überrascht mit gewagtem Bikini-Auftritt in Mexiko, Januar 2026.

Getty Images David Harbour und Lily Allen im April 2022

Getty Images Lily Allen, Dezember 2025