Lily Allen überlebt Horror-Crash: Porsche schwer beschädigt

Schockmoment auf der Straße für Lily Allen (40): Die Sängerin berichtet, dass sie im Januar von einem HGV, also einem schweren Lastwagen, von der Fahrbahn gedrängt wurde. Der Vorfall ereignete sich während einer Fahrt, bei der sie allein in ihrem Porsche unterwegs war. Das Auto wurde dabei deutlich beschädigt. Auf Instagram zeigte Lily ein Foto mit abgeriebener Lackierung an der Seite und rund um den Radkasten. Zu ihren Followern schrieb sie: "Hätte gut darauf verzichten können, dass mich ein Lkw von der Straße drängt, aber abgesehen davon ein relativ guter Start ins Jahr 2026." Und sie fasste ihr Gefühl in knappen Worten zusammen: "glücklich zu leben".

Auf ihrem Account klang die Musikerin sichtlich mitgenommen, zugleich aber erleichtert, dass nicht mehr passiert ist. Das Bild ihres ramponierten Wagens löste sofort Reaktionen aus: Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Post über 11.000 Likes, die Kommentare füllten sich mit Zuspruch. "So froh, dass es dir gut geht! So beängstigend", schrieb ein Fan. "Ich bin erleichtert, dass du sicher bist Lily", hieß es in einem weiteren Kommentar. Lily nahm den Schreckmoment mit einer Prise Humor, indem sie auf einen aktuellen Social-Media-Trend anspielte: "Glücklich am Leben zu sein und keine Bilder aus 2016 zu posten", witzelte sie, eine klare Spitze gegen den derzeitigen Social Media-Trend.

Trotz des Crashs versucht die Sängerin, den Januar positiv zu halten. In ihrer Story zeigte sie sich entspannt in der Sonne, im Bikini und mit Baseballcap, dazu Outfits des Monats, Snacks und spektakuläre Sonnenuntergänge. Zwischendurch postete sie Eindrücke von Flügen und Momenten über den Wolken. Wer Lily schon länger folgt, kennt ihren Mix aus Offenheit und trockener Ironie, mit dem sie auch unangenehme Situationen einordnet. Aus dem Austausch mit ihrer Community spricht Vertrautheit: viele kurze Nachrichten, die sie direkt ansprechen, und kleine Herz-Emojis, die zeigen, wie eng sie mit ihren Fans verbunden ist.

Getty Images Lily Allen, Sängerin

Getty Images Lily Allen auf der Bühne, 2024

Instagram / lilyallen Lily Allen, Oktober 2024