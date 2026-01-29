Lily Allen findet nach Trennung von David Harbour neue Liebe

Lily Allen (40) hat schwere Zeiten hinter sich, seit ihrer Trennung von David Harbour (50), mit dem sie 2020 in Las Vegas den Bund der Ehe geschlossen hatte. Der Bruch der Beziehung im Jahr 2024 war für die Sängerin eine große Herausforderung, wie ihre enge Freundin Miquita Oliver (41) jetzt im Magazin Good Housekeeping erzählte. Ihre Mutter Andi fügte hinzu, dass Lily durch die Hölle gegangen sei, um sich selbst wieder aufzubauen. Die Trennung soll sie nahezu gebrochen haben, doch die Sängerin kämpfte sich zurück ins Leben und macht inzwischen wieder positive Schlagzeilen. Nach der Scheidung suchte Lily professionelle Unterstützung in einer Klinik und wandte sich ihrer Karriere und ihren Kindern zu.

In ihrem Podcast sprach sie offen darüber, ein schwieriges Jahr hinter sich zu haben, das sie neben einem Album auch mit einer intensiven Theaterrolle füllte. "Ich habe ein Album fertiggestellt, eine Brust-OP gehabt, einen Nervenzusammenbruch erlitten, war kurz im Krankenhaus, kam wieder raus, habe eine Zeit lang Podcasts aufgenommen und dann sieben Wochen lang jeden Abend eines der härtesten Theaterstücke gespielt und mich [in der Rolle der Hedda Gabler] völlig verausgabt." Die Rolle sei eine Katharsis gewesen, die ihr half, ihre emotionalen Schlachten zu verarbeiten. Zuletzt wurde sie jedoch vermehrt in glücklicher Gesellschaft gesichtet.

Der Autor Jonah Freud, mit dem sie seit einigen Monaten zusammen ist, begleitete sie sowohl zu romantischen Ausflügen nach Rom als auch zu prominenten Veranstaltungen wie der Pariser Fashion Week. Jonah, der aus einer bekannten Künstlerfamilie stammt, scheint Lily neuen Schwung zu geben. Freunde wie Miquita und Andi Oliver, die Lily seit Jahren nahe stehen, schwärmen davon, wie sie sich trotz allem wieder aufgerappelt hat. "Es ist wunderbar zu sehen, wie stark sie ist", betonte Andi. Lily selbst lässt sich nicht in die Karten schauen, wirkt aber, als habe sie einen Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen und einen neuen Lebensabschnitt begonnen.

Imago Lily Allen bei der Eröffnung der De Beers London Boutique "Master of Diamonds 1888" in Paris, 27. Januar 2026

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Getty Images Miquita Oliver, November 2023