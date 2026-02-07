Papas Free-Solo-Kletterei: Alex Honnolds Kinder lässt's kalt

Alex Honnold (40) hat jüngst wieder für schweißnasse Hände gesorgt: Der Free-Solo-Star erklomm in Taipei den höchsten Wolkenkratzer des Landes – ohne Seil, ohne Sicherung, live für die Netflix-Show "Skyscraper Live". Kurz darauf verriet der 40-Jährige, wie es zu Hause mit Ehefrau Sanni McCandless Honnold und den Töchtern weiterging. Juniors Meinung? Ernüchternd. "Sie waren nicht wirklich am Zuschauen. Es war ihnen egal", sagte Alex im Gespräch mit E! News-Reporter Will Marfuggi über June und Summer. Während Promis wie Kim Kardashian (45) und Hannah Berner beim Zuschauen nervös wurden, blieb es im Honnold-Haushalt überraschend gelassen.

Denn die Kinder wissen offenbar kaum, womit Papa seinen Lebensunterhalt verdient. "Ich glaube nicht, dass sie überhaupt wissen, was Klettern ist", erklärte der Profi weiter. Für die Familie ist das Adrenalin-Business des Vaters schlicht Alltag, den die Kleinsten noch nicht einordnen. Statt Bildschirm-Drama bevorzugen sie eigene Mini-Abenteuer: Bei Wanderungen lasse das Paar die beiden "herumkraxeln", so Alex, der das augenzwinkernd "Wandern mit Konsequenzen" nennt. Sollte der Entdeckergeist später wachsen, will der Kalifornier jedenfalls nicht im Weg stehen: Er werde sie nicht zum Free Solo drängen, verstehe aber, wenn aus gemütlichem Hiken irgendwann leichtes Scrambling und später sehr einfaches, eigenverantwortliches Klettern werde. Wichtig sei ihm, den Mädchen beizubringen, Risiken zu erkennen, zu minimieren und gute Entscheidungen zu treffen. "Mein Ziel als Elternteil ist, sie zu befähigen", sagte er E! News.

Dass Alex große Höhen sucht, hat er jüngst eindrucksvoll demonstriert – und dabei weltweit Staunen ausgelöst. Privat setzt der Kletterer jedoch auf ruhige Routinen: gemeinsame Auszeiten in der Natur, viel Zeit fernab von Großstadtlärm und Sendebühnen, dazu Rituale, bei denen die Kleinen im Mittelpunkt stehen. Freunde beschreiben die beiden Eltern als eingespieltes Team, das Abenteuerlust mit Bodenhaftung verbindet. In Erinnerungen schwingt bei Alex bereits ein Lächeln mit: Eines Tages werden June und Summer wohl seine preisgekrönten Projekte entdecken und darüber kichern, wie "jung und frisch" ihre Eltern damals aussahen. Bis dahin bleibt die Familie lieber auf Tuchfühlung mit einfachem Alltag – und die großen Höhenflüge erledigt Papa weiterhin selbst.

Imago Alex Honnold klettert am Taipei 101 in Taipeh, Taiwan, am 25. Januar 2026

Imago Alex Honnold in "Explorer: The Last Tepui" bei einer Erstbegehung an einer Tepui-Felswand

Getty Images Alex Honnold im Yosemite-Nationalpark im Oktober 2025

