Schwiegerpapas Geld? Brooklyn Peltz-Beckham gönnt sich Luxus

Brooklyn Peltz-Beckham (26) lässt seine Follower gerade ganz nah an seinem neuen Leben mit Nicola Peltz-Beckham (31) in Los Angeles teilhaben – und das könnte luxuriöser kaum sein. Medienberichten zufolge soll das Paar dabei auf eine monatliche Unterstützung von fast einer Million Dollar zurückgreifen können, die von Nicolas milliardenschwerem Vater Nelson Peltz stammen soll. Auf Instagram zeigt der 26-Jährige, wie er gemeinsam mit seiner Frau in einer spektakulären Immobilie über den Dächern der Stadt residiert – mitten in einem Kapitel, das er nach dem öffentlichen Bruch mit seinen Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) aufschlägt. Auf den Fotos wirkt Brooklyn entspannt, posiert vor bodentiefen Fenstern mit Blick auf die Skyline und setzt damit ein deutliches Statement, wo sein Lebensmittelpunkt und sein engster Kreis aktuell liegen.

In weiteren Bildern nimmt er seine Fans mit in den Alltag dieses Luxuslebens: Zu sehen sind ein riesiger begehbarer Kleiderschrank mit unzähligen Designer-Schuhen, ein pinkfarbener Marmortisch mit weißen Rosen sowie aufwendig gestaltete Badezimmer im Stil eines Boutique-Hotels. Trotz seines Luxus-Domizils möchte er aber auf kleine Wochenendtrips nicht verzichten. Brooklyn teilt auch Eindrücke eines Aufenthalts in der noblen San Ysidro Ranch im kalifornischen Montecito – dem Lieblingshotel von Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41), in dem eine Nacht bis zu 2.100 Euro kosten kann.

Hinter den Kulissen meldet sich jedoch vor allem einer zu Wort: Nelson Peltz. Der Schwiegervater, dessen Vermögen das der Beckhams deutlich übertrifft, sprach bei einem Auftritt des Wall Street Journal über seine Sicht auf das Verhältnis zu Tochter und Schwiegersohn: "Meine Tochter ist großartig, mein Schwiegersohn Brooklyn ist großartig und ich freue mich darauf, dass sie eine lange, glückliche Ehe führen." Auf die Frage nach Ratschlägen erzählte er, dass er dem Paar durchaus Tipps gebe – und manchmal auch selbst welche von den beiden bekomme.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nelson Peltz mit Tochter Nicola und Schwiegersohn Brooklyn

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham knutschen vor der LA-Skyline