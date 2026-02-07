Fans kritisieren fehlende Stars in "Bridgerton"-Staffel vier

Fans im Bridgerton-Fieber – und dennoch gärt der Frust: In Staffel vier rückt Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (37), ins Rampenlicht. Auf einem glanzvollen Maskenball in Mayfair knistert es sofort zwischen ihm und einer geheimnisvollen Dame in Silber. Was Benedict nicht ahnt: Hinter der Maske steckt Sophie Baek, dargestellt von Yerin Ha (30), eine Bedienstete. Als sich die Wege der beiden später erneut kreuzen, erkennt er sie nicht wieder – eine bittere Enttäuschung, die das Liebeschaos der neuen Folgen anheizt. Zeitgleich kocht im Netz die Diskussion, denn viele vermissen Anthony, Kate und auch Daphne schmerzlich. Auf X häufen sich Bitten nach einem Comeback des Lieblingspaars "Kanthony". Teil zwei der Staffel startet am 26. Februar 2026 bei Netflix.

Die Serie streut zwar neue Handlungsstränge rund um Violet und Francesca ein, doch die Abwesenheit der Fanlieblinge bleibt das große Gesprächsthema. "Oh Anthony, du wirst so sehr vermisst", schreibt ein Nutzer auf X. Andere schwärmen von Daphnes berühmter Spürnase, die Benedicts Mysterium angeblich im Handumdrehen gelöst hätte. Mehrere Postings fordern, "das wahre Flehen der Leute" zu erhören und Daphne, Simon, Kate und Anthony zurückzubringen. Eine Trendbegründung liefern prall gefüllte Terminkalender: Jonathan Bailey (37) stand für "Jurassic World: Die Wiedergeburt" und "Wicked: Teil 2" vor der Kamera, Simone Ashley (30) arbeitet am Sequel zu "Der Teufel trägt Prada". Hoffnung macht der offizielle Ausblick: Im Teaser zu Teil zwei blitzen Anthony, Kate und ihr erstes Baby auf – ein gesichertes Wiedersehen, unklar bleibt nur, wie viel Bildschirmzeit wirklich drin ist.

Für ordentlich Wirbel sorgte in den vergangenen Tagen auch ein unerwartetes Detail aus der zweiten Staffel: In Folge drei fiel den Zuschauern auf, dass Edmund Bridgerton einen Ehering trägt – ein modisches Accessoire, das Männer im England des frühen 19. Jahrhunderts eigentlich nicht am Finger hatten. "Ist das wirklich ein Ehering? Das passt doch gar nicht zur Zeit", wunderten sich Fans auf X. Die Szene wurde online rege diskutiert, denn normalerweise zeigt die Serie ein feines Händchen für historische Details. Netflix äußerte sich nicht zu dem Missgeschick.

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Getty Images Simone Ashley und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024