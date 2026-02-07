Margot Robbie verzaubert London im "Wuthering Heights"-Look

Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) haben mit ihrer Anwesenheit bei der Londoner Premiere von "Wuthering Heights" am Leicester Square für Aufsehen gesorgt. Während Margot in einem maßgeschneiderten Kleid von Designerin Dilara Fındıkoğlu erschien, glänzte Jacob in einem klassischen grauen Anzug. Margots Outfit mit transparentem Korsett, markanten Seildetails und einem auffälligen Choker war eine Hommage an die düstere Romantik der Geschichte, die im regnerischen London perfekt zur Geltung kam. Ein besonderes Highlight an ihrem Look war ein Armband mit einer emotionalen Geschichte: Es wurde aus den Haaren der Brontë-Schwestern gefertigt. Trotz des Regens ließ sich das prominente Duo die Stimmung nicht verderben und genoss die gemeinsame Zeit mit Fans auf dem roten Teppich, wie Bild berichtet.

Der Film, eine Adaption von Emily Brontës bekanntem Werk, spielt in den stürmischen Mooren Yorkshires und erzählt die tragische Geschichte von Catherine und Heathcliff. Margot interpretierte die Leidenschaft und das Leid der Figuren nicht nur schauspielerisch, sondern auch modisch: Ihr durchdachter Look spiegelte die düstere und doch leidenschaftliche Welt des Romans wider. Jacob präsentierte sich hingegen in zurückhaltender Eleganz und überzeugte mit seiner sympathischen Ausstrahlung. Neben den Hauptdarstellern zog auch Charli XCX (33) in einem pastellrosa Brautkleid mit Schleier Aufmerksamkeit auf sich. Helen Mirren (80) und viele weitere prominente Gäste sorgten für eine glamouröse Atmosphäre bei diesem literarischen Ereignis.

Margot und Jacob sind bekannt für ihre intensive Hingabe an ihre Rollen, wie auch die jüngste gemeinsame Kampagne rund um den Film zeigt. Bereits zuvor ließen sie die Öffentlichkeit mit eigens entworfenen Accessoires und romantischen Anspielungen auf ihre Filmcharaktere aufhorchen. Neben der Arbeit war es vor allem die zwischenmenschliche Chemie der beiden, die immer wieder Gesprächsthema wurde. Wie Margot und Jacob ihre Bindung auch abseits der Sets inszenieren, bringt ihnen mal Bewunderung, mal Kritik ein, doch eines ist sicher: Ihre Verbindung harmoniert perfekt mit der intensiven Dynamik von Cathy und Heathcliff.

Getty Images Jacob Elordi und Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" in London

Getty Images Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" 2026

Getty Images Jacob Elordi und Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" 2026