Johnny Wactors Mama erhält nach Mord Zugang zu seinem Handy

Neue Wendung im Fall Johnny Wactor (†37): Bei einer Anhörung am 21. Januar im Superior Court von Los Angeles hat eine Richterin die Petition von Scarlett Wactor bewilligt. Die Mutter des im Mai 2024 getöteten "General Hospital"-Stars erhält damit Zugang zu Johnnys Laptop und iPhone, nachdem Apple gerichtlich angewiesen wurde, die Anmeldedaten zur Verfügung zu stellen und bei der Datenauswertung zu helfen. Scarlett hatte den Antrag gestellt, um als Nachlassverwalterin Einblick in die Geräte ihres Sohnes zu bekommen. Der Beschluss betrifft sowohl die Freigabe der Log-ins als auch die Unterstützung bei der Wiederherstellung persönlicher Daten.

Zuvor hatte Scarlett monatelang vergeblich versucht, ohne Gerichtsbeschluss an Passwörter und Inhalte zu gelangen. Bereits im Juni 2025 reichte sie Unterlagen ein, in denen sie erklärte, die gesperrten Geräte prüfen zu müssen, um mögliche Finanzinformationen oder Vermögenswerte für den Abschlussbericht des Nachlasses zu sichern. Gegenüber Us Weekly schilderte sie ihre Lage als "frustrierend" und betonte, dass sich auf den Geräten auch "Fotos und Videos" befänden, die sie nicht verlieren wolle. Apple habe ihr mitgeteilt, dass es ohne richterliche Anordnung keinen Zugriff geben könne. Die Verfügung des Gerichts verpflichtet den Konzern nun ausdrücklich zur Kooperation, damit Scarlett die Daten ihres verstorbenen Sohnes sichten kann.

Johnny war am 25. Mai 2024 in Downtown Los Angeles getötet worden, als er nach einer Schicht in einem Restaurant auf Diebe traf, die den Katalysator seines Autos stehlen wollten. Ein Sicherheitsmann leistete laut TMZ Reanimationsversuche; Johnny starb wenig später im Krankenhaus. Scarlett übernahm im Juni 2024 die Verwaltung des Nachlasses; als Begünstigte sind Johnnys Brüder Lance und Grant eingesetzt. In den Monaten nach der Tat wurden vier Verdächtige festgenommen, darunter Mitglieder der Florencia-13-Gang. Gegen zwei Männer laufen weiterhin Mordverfahren, ein weiterer Angeklagter wurde im Zusammenhang mit versuchtem Raub und schwerem Diebstahl verurteilt, ein anderer wegen Beihilfe und Waffenvergehen zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Freunde und Kollegen erinnerten sich damals an den Schauspieler als verlässlichen Teamplayer, der außerhalb des Sets oft im kleinen Kreis Zeit mit Familie und engen Vertrauten verbrachte. Scarlett hatte wiederholt erzählt, wie wichtig Johnny gemeinsame Erinnerungen festhielt – umso mehr bedeuten ihr jetzt die digitalen Spuren auf Handy und Laptop.

David Livingston / Getty Images Johnny Wactor, Seriendarsteller

