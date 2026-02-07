Epstein-Akten belasten Beatrice und Eugenies royale Zukunft

Neue Enthüllungen aus den Akten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) werfen nun auch einen Schatten auf die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (35). Alte E-Mails zeigen, wie selbstverständlich Jeffrey und Sarah Ferguson (66), die Mutter der Prinzessinnen, über die Mädchen schrieben. In einer Mail äußerte der Unternehmer offen, eine der beiden jungen Frauen als Guide für einen seiner Bekannten einsetzen zu wollen. Für den britischen Society-Beobachter Richard Eden steht damit die Frage im Raum, ob Beatrice und Eugenie jemals eine offizielle Rolle im künftigen Hofstaat spielen können.

In einer der Mails, die Eden in der Daily Mail zitiert, schrieb Jeffrey: "Danke Sarah, könntest du eine deiner Töchter [Name entfernt] den Buckingham Palast zeigen lassen, danke." Die schlichte, flapsige Bitte um eine private Führung durch die königlichen Gemächer – ergänzt durch eine spätere Entschuldigung von Sarah, weil die Prinzessinnen zu einem anderen Anlass nicht als Tourguides einspringen konnten – lässt für den Autor nur einen Schluss zu: Zwischen Jeffrey und der Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor (65) habe es ein so vertrautes Verhältnis gegeben, dass die jungen Royals offenbar Teil des informellen Netzwerks wurden. Besonders brisant: Der US-Unternehmer hatte damals bereits eine Haftstrafe wegen der Beschaffung einer Minderjährigen für Prostitution abgeleistet. Laut Eden ist genau dieser Punkt es, der Beatrice und Eugenie zum Problem für das Image der Monarchie macht.

Beatrice und Eugenie galten lange als zurückhaltende Mitglieder der Königsfamilie. Doch die Enthüllungen um ihre Eltern stellen ihr Image auf die Probe. Trotz ihres ohnehin eingeschränkten royalen Engagements könnten die jüngsten Entwicklungen jede weitere öffentliche Rolle der beiden Prinzessinnen in Frage stellen. Beobachter gehen davon aus, dass sowohl König Charles (77) als auch Prinz William (43) ihre Pläne für eine schlankere Monarchie ohne größere Einbeziehung der Schwestern weiterverfolgen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023