Süßes Foto: Jessica Simpsons zwölfjähriger Sohn überragt sie

Ein neuer Schnappschuss sorgt bei Jessica Simpson (45) für Herzklopfen: Die Sängerin teilt in ihrer Instagram-Story eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der ihr zwölfjähriger Sohn Ace sie deutlich überragt. Arm um die Schultern, ein Kuss auf die Stirn, dazu der Song "Stand By Me" von Ben E. King im Hintergrund – ein inniger Mutter-Sohn-Moment, den Jessica mit einem augenzwinkernden Hinweis versieht. "Mein Zwölfjähriger ist so viel größer als seine Mama", schrieb sie zu der Story. Die Musikerin misst nur rund einen Meter sechzig, Ace steht inzwischen einen Kopf höher neben ihr. Das Bild scheint nach einem seiner Sporttermine entstanden zu sein, denn der Schüler trägt ein Jersey der Sierra Canyon School.

Besonders bemerkenswert: Noch im vergangenen Sommer, als Jessica den zwölften Geburtstag ihres Sohnes mit einem Ausflug in den Freizeitpark Six Flags feierte, war Ace auf den Fotos einige Zentimeter kleiner als seine Mutter. Seitdem hat der Grundschüler offenbar einen kräftigen Wachstumsschub hingelegt – ganz im Rahmen dessen, was bei Jungen zwischen zwölf und sechzehn Jahren üblich ist. Zu dem neuen Foto verriet Jessica außerdem ein süßes Detail aus dem Familienalbum "Fun fact… Er wurde zu diesem Song geboren", schrieb sie über "Stand By Me". Erst kürzlich hatte die Designerin ihre neue "boho Texas"-Frühlingskollektion bei Walmart präsentiert, doch diesmal stiehlt ihr Familienglück der Mode die Show. In einem weiteren Post schwärmte die dreifache Mama bereits im Juli davon, wie sehr sie Ace’ Wesen und Tatkraft bewundert.

Privat konzentrieren sich Jessica und ihr entfremdeter Ehemann Eric Johnson (46) weiterhin auf ihre drei Kinder Maxwell, Ace und Birdie. Nach der Trennung vor einem Jahr zeigen gemeinsame Auftritte bei Familienanlässen, dass das Co-Parenting funktioniert und "Family first" für beide mehr als nur eine Floskel ist. Während Maxwell mit Sport und künstlerischen Interessen ihren Weg sucht, wächst Ace sichtbar in neue Größen hinein – nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch an Jessicas Seite, die solche Momente gern mit ihren Followern teilt. Die Künstlerin verbindet Musik, Mode und Muttersein oft ganz beiläufig: Dass ausgerechnet "Stand By Me" als Geburts-Soundtrack von Ace nun diesen innigen Augenblick untermalt, macht den Post für die Familie zu einer kleinen, geteilten Erinnerung.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und ihr Sohn Ace

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson