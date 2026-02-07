Bereut Gina-Lisa Lohfink "Promis unter Palmen"-Teilnahme?

Am 16. Februar startet die neue Staffel Promis unter Palmen. Mit dabei ist auch Reality-Urgestein Gina-Lisa Lohfink (39). Promiflash hat das Model auf der Premiere der vierten Staffel getroffen – dort verrät Gina, ob sie ihre Teilnahme an der Show bereut oder es noch mal machen würde. "Ich würde jedes Jahr wieder teilnehmen. Ich würde immer wieder mitmachen", schwärmt sie. Das Format ist eines der größten im deutschen TV und lockt seit der Wiederaufnahme 2025 zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme. Für Gina gibt es nichts Besseres: "Ich fand, 'Promis unter Palmen' war so ein Ritterschlag. Das habe ich mir immer gewünscht und ist in Erfüllung gegangen. Und noch mal: Danke dafür."

Neben Gina sind auch andere Reality-Größen mit dabei. Unter anderem treten Menderes Bağci (41), Anouschka Renzi (61), Maurice Dziwak (27) und Silvia Wollny (61) an. Besonders kontrovers ist die Teilnahme des mittlerweile getrennten Ehepaars Edith (30) und Eric Stehfest (36). Nicht nur, dass die beiden nach der Trennung in derselben Show auftreten – aktuell hat es auch den Anschein, als habe sich zwischen Eric und Mitstreiterin Franziska Temme (31) eine Romanze angebahnt. Für die meisten Kandidaten werden aber der Sieg und die Gewinnerprämie im Vordergrund stehen: Es warten knifflige Spiele an der Küste Thailands und am Ende eine saftige Summe von 50.000 Euro.

Für Gina ist "Promis unter Palmen" sicher eine Gelegenheit, ein neues Ich zu präsentieren. Während die 39-Jährige früher oft durch kleine und große Skandale – seien es Beauty-OPs oder Streitigkeiten mit Kollegen – auffiel, scheint sie heute ein ruhigeres Leben zu führen. Beauty und die dazugehörigen Eingriffe sind aber immer noch ein großer Teil ihres Lebens. Das ging aber nicht immer glatt. Im Januar erzählte Gina gegenüber Bild von einem verpfuschten Brazilian Butt Lift, das ihr starke Schmerzen und gesundheitliche Probleme bescherte. Die OP ließ Gina in der Türkei durchführen und die Verantwortlichen hätten ihr verunreinigtes Material als Filler eingesetzt, das in ihre Oberschenkel rutschte. "Da war so viel Dreck drin. So viel altes Zeug. Die Ärzte haben am Ende drei Stunden operiert", erzählte die ehemalige GNTM-Kandidatin. Ein Arzt in Zürich sollte sich dessen annehmen und Abhilfe schaffen.

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln, Februar 2026

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Imago Gina-Lisa Lohfink beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen

