Typveränderung? Drew Barrymore strahlt mit silbergrauem Haar

Großer Auftritt mit Überraschungseffekt: Drew Barrymore (50) zeigte sich in ihrer "The Drew Barrymore Show" mit einem gewagten neuen Look – die Schauspielerin ließ ihr Haar plötzlich in kühlem Silber erstrahlen. Mit dabei im Studio: Starstylist Chris Appleton (42), der sonst Kim Kardashian (45) die Glam-Momente verpasst. In einem rasanten Clip auf dem Instagram-Account der Show verwandelte Chris die Leinwandberühmtheit von ihrer natürlichen Nuance zu einer schimmernden Grau-Ikone. Allerdings nutzte der Stylist dafür eine Perücke – den neuen Look trug Drew also nur kurzzeitig.

Appleton ist in der Sendung längst kein Unbekannter. Der Haarprofi hatte Drew schon im Juni 2024 mit einem Retro-Blond zurück in die Drei Engel für Charlie-Ära katapultiert. "Ich wurde in eine Zeitmaschine gesetzt", schwärmte sie damals in der Show, als ihr das Make-over Erinnerungen an die Premiere 2003 hochspülte. Jetzt drehten die beiden gemeinsam am Silber-Regler, untermalt von einem augenzwinkernden Soundtrack und dem Einblender "Graues Haar – Challenge angenommen".

Abseits des Schminktischs zeigt sich Drew seit Längerem offen und ungeschminkt – im wahrsten Sinne. In Clips ohne Make-up spricht die Schauspielerin darüber, ihr Alter anzunehmen, und betont, dass jede und jeder den eigenen Weg finden darf. In ihrer Talkshow teilt sie zudem oft sehr Persönliches aus ihrer Vergangenheit und vor allem davon, wie Kommentare über ihr Aussehen Spuren hinterlassen haben. "Ich wurde als zu schwer bezeichnet, zu jung, nicht blond genug, einfach nicht passend für die Erwartungen anderer", erinnerte sie sich unter Tränen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore bei der 11th Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore bei der After-Party zur Sondervorführung von "Drei Engel für Charlie" in New York, Juni 2003

Anzeige Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, Schauspielerin