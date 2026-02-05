Taipei 101 bezwungen: Wie kam Alex Honnold wieder runter?

Alex Honnold (40) hat es wieder einmal geschafft: Der bekannte Free-Solo-Kletterer erklomm vor Kurzem das Taipei 101, eines der höchsten Gebäude der Welt. Die spektakuläre Besteigung des 101 Stockwerke hohen Wolkenkratzers in Taiwans Hauptstadt dauerte gerade einmal 95 Minuten. Das Ganze wurde live im Rahmen der Netflix-Show "Skyscraper Live" übertragen und brachte Alex weltweit erneut Bewunderung ein. Doch viele Zuschauer stellten sich nach der beeindruckenden Leistung auch die Frage: Wie kommt der Extremsportler eigentlich wieder herunter?

In einem Interview mit der Zeitschrift GQ lieferte Alex einige Einblicke in die Methoden, mit denen er nach solchen spektakulären Aufstiegen wieder den sicheren Boden erreicht. "Die Antwort ist, es kommt darauf an. Meistens gehe ich zu Fuß herunter. Manchmal klettere ich hinunter, manchmal lasse ich mich abseilen. Es gibt Situationen, in denen ich ein Seil mitnehme, um mich nach dem Soloklettern abzuseilen", erklärte der 40-Jährige. Beim Taipei 101 entschied er sich jedoch für eine Kombination: Er zog ein Klettergeschirr an, seilte sich von der Spitze des Turms zu einer Plattform ab, begab sich ins Innere des Gebäudes und nahm schließlich den Aufzug bis nach unten.

Der Klettersport hat Alex seit Jahren weltweit bekannt gemacht, spätestens seit der Oscar-prämierten Dokumentation "Free Solo", die seinen Aufstieg an der steilen Felswand des El Capitan dokumentierte. Abseits seiner sportlichen Erfolge gilt Alex als reflektierte Persönlichkeit, die den Extremsport mit einer Mischung aus körperlicher Disziplin und mentaler Stärke meistert. In Interviews spricht er immer wieder über den hohen Stellenwert von Achtsamkeit und Planung bei seinen Abenteuern. Enthusiastisch unterstützt er zudem Umweltinitiativen und lebt nachhaltig, womit er auch abseits der Kletterwände ein Vorbild für viele seiner Fans darstellt.

Imago Alex Honnold klettert am Taipei 101 in Taipeh, Taiwan, am 25. Januar 2026

Getty Images Alex Honnold bei der Gala-Vorführung von "Free Solo" im BFI Southbank, London

Getty Images Alex Honnold klettert am Taipei 101 in Taipeh, kurz vor dem Erreichen der Spitze, am 25. Januar 2026