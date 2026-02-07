Das waren Andy Dicks Worte nach der Wiederbelebung

Schockmoment auf offener Straße: Andy Dick (60) ist nach einer mutmaßlichen Drogenüberdosis in Hollywood zusammengebrochen – direkt an der Ecke Highland und Yucca, unweit eines 7-Eleven. Der Komiker schildert jetzt im Podcast "Hate To Break It To Ya" von Jamie Kennedy (55), wie Ersthelfer ihm mit Narcan das Leben retteten. "Sie sagen, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Und ich habe aufgehört zu atmen", berichtete Andy über den Moment, als Sanitäter eingriffen. Als er wieder zu sich kam, überraschte er alle mit seinem ersten Satz: "Wo ist der Wodka?" Der Auftritt wurde kurz nach seinem Auszug aus einer Entzugsklinik aufgenommen und lässt tief blicken, mit wem und wie er diese Nacht erlebt hat.

Nach Angaben aus dem Umfeld war ein Freund in die nahegelegene Apotheke gerannt, um das Nasenspray zu besorgen, das bei Opiat-Überdosierungen eingesetzt wird. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte einem US-Medium einen Einsatz wegen einer Überdosis an der Kreuzung, ein Transport ins Krankenhaus sei jedoch nicht erfolgt. In einem Video zuvor hatte Andy eingeräumt, auf der Straße mit einem Unbekannten geraucht zu haben; in der Podcast-Erzählung beschreibt er, wie ihm Narcan in die Nase gesprüht wurde – kurz darauf sei er wieder ansprechbar gewesen. Insider berichten, dass der Entertainer über Jahre hinweg "mehr als eine Fünftel-Flasche Wodka am Tag" trinken konnte, vom Aufstehen bis zum Einschlafen. Erst vor wenigen Wochen hatte Andy eine rund 50-tägige Reha beendet und ist nun in einer betreuten Wohngruppe für Suchtkranke untergebracht.

Privat konnte sich Andy seit Langem auf enge Freunde verlassen. Immer wieder betont der Komiker, wie sehr ihn Jenny Gimenez und ihr Ehemann Tim in seiner schwersten Zeit unterstützt haben. Die Reality-TV-Bekanntschaft verbindet die drei bereits seit Jahrzehnten – damals standen sie sogar gemeinsam vor der Kamera. Auch familiär gibt es bei dem Entertainer positive Entwicklungen: Tochter Meg erwartet ihr erstes Kind. Nach seinem Klinikaufenthalt schmiedet Andy nun vorsichtig neue Pläne und spricht von einem möglichen Neuanfang.

Getty Images Andy Dick im Februar 2015

Getty Images Andy Dick bei "Light Up The Blues" im Mai 2016

