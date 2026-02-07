Royale Liebe: Lady Louise Windsor und ihr Felix begeistern

Lady Louise Windsor (22) zeigt sich frisch verliebt und an ihrer Seite: Felix da Silva-Clamp, der sie mit sichtbarer Begeisterung beim Kutschfahren unterstützt. Zuletzt sah man die beiden bei Wettbewerben in Sevenoaks und im Ashfields Carriage and Polo Club, wo Felix am Rand klatschte, jubelte und sogar die Faust ballte, als Louise spektakulär durch eine Wasserpassage fuhr. "Er ist immer sehr unterstützend, lässt sie aber ihre Arbeit machen", erzählte Trainerin Sara Howe exklusiv dem Magazin Hello!. Die beiden treten entspannt als Team auf, helfen mit, reden mit allen und wirken dabei herrlich normal, fern von jedem Podest, auf das man sie stellen könnte.

Sara schildert, wie Louise und ihr Freund nach langen Tagen am Glebe auch mal bei einer Feier vorbeischauen: "Sie machen mit, sie helfen, sie reden. Sie sind einfach lieb", sagte sie. Schon im August wurde Felix an Louises Seite gesichtet, aufmerksam am Streckenrand, "cheering and clapping from the sidelines", wie Hello! berichtete. Kennengelernt haben sich die beiden an der Universität St Andrews, wo laut Daily Mail ihre Freundschaft bei einer studentischen Theaterproduktion im Byre Theatre begann. Auffällige Zärtlichkeiten vermeiden sie zwar, doch Beobachter betonten damals: Man sieht, wie nah sie sich sind. Neben Felix sind oft auch Sophies Mutterstolz und der stille Support von Bruder James zu spüren – beide werden immer wieder beim Anfeuern gesehen.

Dass Louise sich beim Kutschfahren so heimisch fühlt, ist kein Zufall: In der Familie zieht sich die Leidenschaft wie ein roter Faden. Sophie, die Herzogin von Edinburgh, fährt selbst – elegant im Concours d’Elegance, "perfekt geschniegelt", wie Sara sagte. Louise liebt dagegen das Cross-Country mit Matsch und Tempo. Und dann ist da das Vermächtnis von Großvater Prinz Philip (†99), der das Kutschfahren im Königshaus prägte; nur Monate nach seinem Tod lenkte Louise seine Kutsche über die Wiesen von Windsor. Trainerin Sara schwärmt gegenüber Hello!: "Wir sind sehr glücklich, wieder einen Royal in unserem Sport zu haben – er ist sehr klein, und wir müssen ihn größer machen." So wird aus Tradition, Teamgeist und junger Liebe eine royale Erfolgsformel.

ActionPress Lady Louise Windsor, Adlige

ActionPress Lady Louise Windsor im Mai 2023

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2016