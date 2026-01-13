Lady Louise Windsor "textet viel" mit königlichem Paten Ivar

Lady Louise Windsor (22) pflegt einen besonders engen Draht zu ihrem royalen Patenonkel – und das vor allem per Handy. In einem exklusiven Interview mit dem Magazin Hello! verrät Lord Ivar Mountbatten, ein Cousin von König Charles (77), wie nah er seiner Patentochter steht und wie sie im Alltag Kontakt halten. "Lady Louise und ich texten viel", erzählt Ivar offen. Meist bleibe es bei Nachrichten, denn die Studentin habe mit Uni, Freunden und Verpflichtungen alle Hände voll zu tun. Während Louise in St Andrews Englisch studiert und sich aus der ersten royalen Reihe heraushält, pflegt sie im Hintergrund ihren ganz persönlichen SMS-Channel zu ihrem Paten.

Im Gespräch mit Hello! schildert Ivar auch die enge Freundschaft zu den Eltern der jungen Royal, Prinz Edward und Sophie, dem Herzog und der Herzogin von Edinburgh. Wenn Sophie nach Devon reist, logiert sie oft auf seinem Anwesen, manchmal im Haupthaus, manchmal im Farmhaus. Im Winter drehen sie den Spieß um und Ivar verbringt Wochenenden bei der Familie in deren Zuhause. Als weiteres Zeichen dieser Verbundenheit machten Ivar und seine damalige Frau Penny ausgerechnet Edward zum Paten ihrer Tochter Ella. Während Louise also ihren eigenen Weg geht, bleibt das Band zwischen den zwei Familien über Patenämter, Besuche und eben viele Textnachrichten besonders eng geknüpft.

Abseits der royalen Gruppenchats richtet sich Louises Blick klar auf die Zukunft. An der Universität St Andrews taucht sie längst in die Welt der Literatur ein, parallel engagiert sie sich bei den Army Cadets und sammelt dort praktische Erfahrungen in Uniform. Auf ihrem LinkedIn-Profil nennt sie mögliche Karrierewege: Militär, Diplomatie oder Jura. In Berichten heißt es, sie habe sich regelrecht in die Army Cadets "verliebt" und wolle ihrem König und ihrem Land dienen. Während Ivar mit seinem Ehemann James Coyle ein offenes, modernes Familienleben führt und mit Ex-Frau Penny weiterhin freundschaftlich verbunden ist, wächst Louise in einem Umfeld auf, in dem persönliche Nähe, gewachsene Freundschaften und diskrete SMS-Kontakte mindestens so wichtig sind wie Titel und öffentliche Auftritte.

Getty Images Lady Louise Windsor im Juni 2024

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2024

Getty Images Herzogin Sophie, Prinz Edward und Lady Louise Windsor, Juni 2024