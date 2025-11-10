Sophie Wessex stand nach Lady Louises Geburt "kurz vor Tod"

Lady Louise Windsor (22), die Tochter von Sophie Wessex (60), Herzogin von Edinburgh, feierte vor wenigen Tagen ihren 22. Geburtstag, doch die Umstände ihrer Geburt am 8. November 2003 sind kaum zu vergessen. Ihre Mutter Sophie erlitt damals laut Daily Mail eine Plazentaablösung, was einen Notkaiserschnitt notwendig machte. Binnen Minuten standen Leben und Tod der Herzogin auf dem Spiel. Währenddessen war ihr Ehemann, Prinz Edward (61), auf Mauritius und konnte erst einen Tag später zurückkehren. Louise, die als Frühchen mit nur knapp zwei Kilogramm zur Welt kam, musste sofort in eine Spezialklinik gebracht werden, während Sophie so viel Blut verlor, dass eine Transfusion von neun Litern erforderlich war.

Die dramatische Geburt prägte nicht nur Sophies Leben, sondern auch das von Louise. Nach ihrer turbulenten Ankunft und einer Nachsorge, die Wochen in Anspruch nahm, entwickelte die junge Royal eine Form von Esotropie, bei der die Augen nicht in dieselbe Richtung blicken. Im Lauf ihrer Kindheit bekam Louise zwei Augenoperationen, die schließlich erfolgreich verliefen. Heute sieht sie gut und steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums der englischen Literatur an der Universität von St. Andrews. Bereits jetzt wird spekuliert, dass Louise eine bedeutendere Rolle innerhalb der königlichen Familie übernehmen könnte – besonders in Hinblick auf eine modernisierte Monarchie.

Die Erfahrungen nach Louises Geburt haben Sophie tief geprägt, wie sie später selbst in emotionalen Momenten offenbarte. Besonders eine Rückkehr ins Frimley Park Hospital, wo ihre Tochter das Licht der Welt erblickte, bewegte Sophie zu Tränen. Sie würdigte dabei die Ärzte und Schwestern, die damals nicht nur Louises Leben retteten, sondern auch ihres. Privat betonte Sophie immer wieder, wie sehr sie sich bemühte, ihren Kindern eine möglichst normale Kindheit zu bieten, frei von königlichen Insignien wie HRH-Titeln. Heute ist Lady Louise ein Vorbild dafür, wie Tradition und modernes Leben innerhalb des Königshauses elegant vereint werden können.

Getty Images Herzogin Sophie im November 2022

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2024

