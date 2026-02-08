Brooklyn & Nicola Peltz-Beckham wollen wohl Kind adoptieren

Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (31) sollen konkret darüber sprechen, schon bald ein Kind zu adoptieren – und damit früher als gedacht eine eigene Familie zu gründen. Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Sun führen der Hobbykoch und die Schauspielerin derzeit intensive Gespräche über eine Adoption und wünschen sich langfristig eine große Rasselbande. Die Pläne kommen mitten in einer schwierigen Phase: Brooklyn hatte sich vor wenigen Wochen öffentlich von seinen Eltern David (50) und Victoria (51) distanziert und erklärt, keinen Kontakt mehr zu ihnen aufnehmen zu wollen. Er wolle sich auf das Leben mit Nicola konzentrieren. Zuletzt hatte er sich sogar sein Tattoo für Papa David entfernen lassen.

Ein Freund des Paares verriet der Sun, wie ernst die beiden es mit dem Adoptionswunsch meinen. "Sie wissen beide, dass sie aus einem Leben mit unvorstellbaren Privilegien kommen und wollen unbedingt etwas zurückgeben; einem benachteiligten Baby oder Kind das bestmögliche Leben bieten. Sie haben sehr ausführlich darüber gesprochen", sagte der Insider. Der Streit mit David und Victoria werfe jedoch einen Schatten auf die Familienplanung: Sollte das Paar tatsächlich ein Kind adoptieren, bestehe laut dem Informanten die Gefahr, dass die möglichen Großeltern nur über Instagram von dem Nachwuchs erfahren würden, was sie "sehr treffen" würde. Nicola, Schauspielerin und Social-Media-Persönlichkeit, wuchs selbst in einer großen Patchwork-Familie auf und erwähnte schon vor einiger Zeit, dass sie sich sowohl leibliche als auch adoptierte Kinder vorstellen könne: "Wir wollen einige Kinder adoptieren und einige eigene haben. Das wäre der Traum", sagte sie The Times. Im selben Interview schwärmte sie von Brooklyns jüngerer Schwester Harper und erzählte, wie ungeduldig ihr Mann auf Nachwuchs warte: "Er will Kinder, am liebsten schon gestern."

Privat zeigen sich beide gern als Team: zwischen Kochen zu Hause, Auftritten bei Familienfeiern und gemeinsamen Projekten. In ihren sozialen Medien feiern sie Jahrestage, posten Haustier-Fotos und kurze Clips vom gemeinsamen Alltag – kleine Einblicke in eine Beziehung, die nach außen viel Nähe, Planungslust und den Wunsch nach einem festen, familiären Zuhause ausstrahlt. In seinem viel beachteten Statement zum Familienzwist stellte Brooklyn klar: "Meine Frau und ich wollen kein Leben, das von Image, Presse oder Manipulation geprägt ist. Wir wollen nur Frieden, Privatsphäre und Glück für uns und unsere zukünftige Familie." Dass er, wie Victoria und David, seine Kinder schon früh ins Rampenlicht mitbringen würde, gilt als unwahrscheinlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham, Juni 2025