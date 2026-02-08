Gewusst? KS Freak ist bereits Vater eines Sohnes und verlobt

Überraschendes Update von Marcel Dähne alias KS Freak direkt aus der Mittagspause: Der Netz-Star hat sich auf TikTok mit persönlichen Neuigkeiten gemeldet und gleich mehrere Fragen auf einmal beantwortet. In dem Clip erklärt Marcel, dass er aktuell in einem ganz normalen Job arbeitet und sich gerade zwischen zwei Terminen Zeit genommen habe. Dann lässt er die Bombe platzen: Er ist nicht nur Vater eines kleinen Sohnes geworden: "Ich arbeite normal und ich habe gerade Mittagspause. Und ich bin Vater geworden. Also ich habe einen kleinen Sohn und bin verlobt." An seiner Seite ist Partnerin Sophia, wie ein Blick auf sein Profil zeigt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Paar öffentlich gemacht, dass Nachwuchs unterwegs ist. Nun bestätigt der ehemalige Teilnehmer der Reality-Show Das Sommerhaus der Stars Marcel, dass sein Sohn da ist – und legt mit der Verlobung nach. Für Fans, die sich fragten, warum es zuletzt stiller um den Social-Media-Star geworden war, liefern die kurzen Sätze die Antwort: Familie, Job, neue Verantwortung – und sein Glück zu dritt mit Sophia.

Marcels frühere Beziehung mit Lisa-Marie Weinberger dauerte vier Jahre, bevor sie im Dezember 2022 getrennte Wege gingen. Direkt danach stürzte sich Neu-Single KS Freak in seine Arbeit als Influencer und performte auf der Erotikplattform OnlyFans. Umso auffälliger wirkt der aktuelle Kurs: weniger Rampenlicht, mehr Privatheit. Sophia tritt zwar in seinen Profilen in Erscheinung, doch viel Raum nimmt vor allem das gemeinsame Familienglück ein. Intime Momente teilt er inzwischen dosierter. Der neue Lebensmittelpunkt scheint klar definiert: zwischen Wickeltisch, Arbeitsalltag und dem Versprechen, das er Sophia mit der Verlobung gegeben hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / ksfreaks Profilbild ksfreak Influencer Marcel Dähne und seine Freundin turteln, Januar 2024.

Anzeige Anzeige

Instagram / ksfreak Influencer KsFreak schaut ernst, August 2021.

Anzeige Anzeige

Instagram / ksfreak Influencer Marcel Dähne postet ein Selfie, April 2021.