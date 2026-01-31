Patrick Romers Freundin wartet schon auf seinen Antrag

Dschungelcamp-Romantik unterm Sternenhimmel: Beim nächtlichen Plausch am Lagerfeuer in Australien gerät Patrick Romer (30) ins Schwärmen, als er Mitcamper Gil Ofarim (43) von seiner Freundin Annelie Henze erzählt. Vor laufenden Kameras macht der TV-Bauer klar, dass sie für ihn die Frau fürs Leben ist: "Das ist die Letzte – definitiv." Während Patrick im Camp ums Weiterkommen kämpft, ist Annelie als seine Begleitperson ebenfalls in Australien und verfolgt seine Worte im TV mit. "Das ist die schönste Liebeserklärung, die man vor ganz Deutschland bekommen kann", verrät sie nun gegenüber RTL und erklärt, dass sie bereits auf den Antrag wartet.

Geht es nach Annelie, hat sie auch schon eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Traumantrag aussehen könnte. Im Gespräch mit RTL deutete sie an, dass sie sich etwas wünscht, das beide verbindet: "Vielleicht wenn wir beim Ausreiten sind: Dann reiten wir irgendwohin, dann ist irgendetwas Cooles vorbereitet und dann kommt die Frage der Fragen." Trotz dieser klaren Idee zeigt sich Annelie gelassen, was den Zeitpunkt betrifft. "Wenn es jetzt passiert, passiert's jetzt. Wenn es in zwei Wochen passiert, dann in zwei Wochen. Und wenn es erst in einem Jahr ist, dann erst in einem Jahr", erklärt sie entspannt. Weniger geduldig scheinen hingegen die Eltern des Paares zu sein – sie warten bereits gespannt.

Allzu lange dürfte Annelie allerdings nicht mehr auf ihren Antrag warten müssen. Wie Patrick im Camp verrät, ist es nur noch eine Frage der Zeit: "Ich warte noch auf den richtigen Moment! Beim ersten Treffen habe ich gewusst: Die will ich." Besonders froh sei er darüber, wie gut die Beziehung funktioniere und wie viel Vertrauen zwischen den beiden herrsche. Fans dürfen jetzt gespannt sein, wie sich Patrick weiter im Dschungel schlägt und ob er bald noch mehr Einblicke in sein Liebesleben geben wird. Das Dschungelcamp läuft bei RTL seit dem 23. Januar täglich um 20.15 Uhr sowie online auf RTL+.

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer küsst Annelie Henze vor dem Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026