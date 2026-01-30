Ski-Star Lindsey Vonn stürzt kurz vor Olympia schwer

Schrecksekunden in Crans-Montana: Lindsey Vonn (41) ist bei der Weltcup-Abfahrt in der Schweiz nach nur wenigen Fahrsekunden schwer zu Fall gekommen. Die Amerikanerin, als Abfahrtskönigin dieser Saison gehandelt und kurz vor den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo eine der Topfavoritinnen, geriet nach einem Sprung ins Straucheln und rutschte direkt in ein Fangnetz. Betreuer eilten sofort herbei, die Sportlerin stand nur zögerlich wieder auf. Mit Ski rutschte Lindsey schließlich ins Ziel, griff sich dabei jedoch mehrfach an ihr linkes Knie. Wie schwer die Verletzung ist, blieb zunächst unklar. Der US-Verband erklärte, Lindsey werde derzeit untersucht. "Aber ich bleibe positiv", betonte ihr Trainer, der frühere Weltklasse-Abfahrer Aksel Lund Svindal (43), im ORF. "Ein schwieriger Moment. Das ganze Projekt mit dem Comeback, dem Plan bei Olympia Gold zu holen, ist da infrage gestellt. Sie hat jetzt zwei Jahre alles dafür getan, zurückzukommen", resümierte ZDF-Experte Marco Büchel.

Die Abfahrt in Crans-Montana war die letzte vor Olympia – und sie mutierte regelrecht zum Sturz-Festival. Schon vor Lindsey, die mit Startnummer sechs ins Rennen ging, erwischte es Nina Ortlieb aus Österreich und die Norwegerin Marte Monsen. Kurz nach dem Sturz der Amerikanerin, die offen über ihren Umgang mit Depressionen im Profisport sprach, ließ die Jury einen Vorläufer über die Strecke fahren und brach das Rennen anschließend ab. Im TV war von schwierigen Bedingungen die Rede, am Start machte sich Unmut breit. "Das ist lächerlich", schimpfte die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann bei ZDF. Lindseys Teamkollegin Breezy Johnson verwies darauf, dass man in diesem Winter "schon bei schlechterer Sicht" gefahren sei. DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier sah hingegen vor allem "individuelle, skifahrerische Fehler" und betonte, die Piste sei "nicht schlecht, aber nicht ganz gleichmäßig" gewesen – eine Herausforderung, der einige an diesem Tag nicht gewachsen waren.

Für Lindsey ist jeder Tag bis Cortina kostbar. Das Ski-Ass hatte sich zur vergangenen Saison nach langwierigen Knieproblemen mit einer Teilprothese im rechten Knie zurück in den Weltcup gearbeitet – ein riskantes Comeback mit dem großen Ziel, auf der olympischen Bühne noch einmal zu glänzen. Über den Sommer hat sie enorm hart trainiert und stolze sechs Kilogramm Muskelmasse aufgebaut. Zuletzt richtete sie ihren Blick ohnehin auf einen großen Abschied: Ihr geplantes letztes Rennen soll der Super-G bei den Spielen werden, wie die viermalige Gesamtweltcupsiegerin gegenüber Euronews bekannt gab. Privat gilt die US-Amerikanerin als diszipliniert und teamnah; enge Vertraute beschreiben sie als jemanden, der in Verletzungsphasen den Rückhalt des engen Umfelds sucht und Kraft aus ruhigen Routinen zieht. Genau diese Ruhe und Unterstützung dürften ihr nun in den kommenden Stunden helfen, bis die Diagnose für das lädierte linke Knie feststeht.

