Lana Del Rey kündigt erste Single und Country-Album 2026 an

Lana Del Rey (40) hat aufregende Neuigkeiten für ihre Fans: Die Sängerin hat die erste Single ihres lang erwarteten Country-Albums "Stove" angekündigt. Der Song mit dem Titel "White Feather Hawk Tail Deer Hunter" soll am 17. Februar erscheinen, wie Lana in einer Instagram-Story bekannt gab. Sie betonte auch, dass es sich um ihren absoluten Lieblingssong des neuen Longplayers handelt. Das Album selbst, das bereits mehrfach verschoben wurde, wird voraussichtlich diesen Sommer veröffentlicht. Grund für die Verzögerung sei, laut der Sängerin, die längere Produktionszeit für Vinylplatten.

"Vinyl braucht drei Monate oder länger", sagt Lana laut dem Bericht des Portals Just Jared und deutet damit an, warum sich der Veröffentlichungstermin immer wieder nach hinten verschoben hat. Musikalisch ist die Sängerin dabei nicht allein unterwegs: An dem Country-Projekt arbeitet sie eng mit den Produzenten Jack Antonoff (41) und Drew Erickson. Geschrieben wurde der Song außerdem im Familienkreis – gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene, ihrem Schwager und ihrer Schwester Caroline "Chuck" Grant. Lana meint: "Da sind so viele Schnipsel und so viel Ausdruck von anderen Leuten eingestreut." Gemischt wurde das Ganze von Laura Sisk und Dean Reid, das Musikvideo hat Lana nach eigenen Angaben komplett mit ihrem eigenen Team umgesetzt.

Dass Lana ihr Herzblut gerade in dieses Album steckt, zeigt sich auch daran, wie persönlich sie das Projekt aufzieht. Ihre Schwester Chuck begleitet die Musikerin schon seit Jahren als Fotografin und Kreativpartnerin, nun ist sie auch offiziell als Co-Autorin mit an Bord. Ehemann Jeremy, mit dem sich die sonst eher zurückhaltende Künstlerin nur selten öffentlich zeigt, tauchte erst kürzlich an ihrer Seite bei einer Pre-Grammys-Party auf und wird nun auch beruflich Teil ihres kreativen Kosmos. Für Lana bedeutet die Country-Phase eine neue musikalische Spielwiese, die sie eng mit den Menschen verknüpft, die ihr privat am nächsten stehen.

Getty Images Sängerin Lana del Rey im Juni 2025 in Liverpool

Getty Images Lana Del Rey und Jeremy Dufrene bei der Valentino-Fashionshow in Paris, Oktober 2025

Getty Images Jack Antonoff und Lana Del Rey im Grammy Museum