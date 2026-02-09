Fans feiern es: Amira Aly witzelt über ihren Urlaubsflirt

Während die Fan-Community noch über ein mögliches Liebes-Aus mit Christian Düren (35) rätselt, pariert Amira Aly (33) die Gerüchte mit gewohntem Humor: In ihrem Südtirol-Urlaub präsentiert die Moderatorin anstelle eines klärenden Statements laut OE24 lieber ihren neuesten "Urlaubsflirt" – einen Begleiter, der optisch so gar nicht in das bisherige Beuteschema der 33-Jährigen passen will. Der neue Mann an ihrer Seite überzeugt nämlich weniger durch Moderationstalent, sondern durch einen etwas eigenwilligen Blick und eine wilde Frisur: Ein tiefentspanntes Lama ist aktuell der Star in Amiras Feed.

Auf Instagram teilte Amira das Video, das den Trennungsschmerz von dem sichtlich verwirrten Tier dokumentiert. "POV: Du musst dich von deinem Urlaubsflirt verabschieden", witzelte Amira zu den Aufnahmen aus dem luxuriösen Resort. Während von Christian Düren auf ihrem Profil derzeit jede Spur fehlt, stiehlt der haarige Vierbeiner dem Moderator glatt die Show und heimste innerhalb kürzester Zeit über 11.000 Likes ein. Fans feiern den tierischen Content und nutzen die Vorlage für ordentlich Sarkasmus in den Kommentaren. "Dein Männergeschmack wird immer besser", stichelte ein Nutzer charmant in Richtung ihrer vergangenen Beziehungen. "Geil, nimm ihn einfach mit", empfahl ein anderer.

Dass Amira ihr Instagram-Profil für mehr nutzt als nur schöne Bilder, hat sie zuletzt schon mehrfach bewiesen. Der TV-Star gibt dort nicht nur Einblicke in ihren Alltag als Mutter und Moderatorin, sondern zeigt sich auch angriffslustig, wenn Grenzen überschritten werden. So machte sie erst vor wenigen Tagen obszöne Nachrichten eines aufdringlichen Followers öffentlich und zog damit eine klare Linie gegenüber übergriffigen Fans. Der Lama-Moment passt zu dem Bild einer Frau, die Privates gerne privat lässt – ein verspielter Gruß aus den Bergen, der mehr über ihre Laune verrät als über ihr Liebesleben – und genau deshalb so gut ankommt.

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025

Getty Images Amira Aly, März 2025