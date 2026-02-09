Katie Price enthüllt Familienstreit nach ihrer Blitzhochzeit

Katie Price (47) ist nach ihrer Blitzhochzeit wieder mit Ehemann Nummer vier vereint – und spricht gleichzeitig offen über Stress und Einsamkeit. Die fünffache Mutter flog Business Class nach Dubai, um dort den frisch angetrauten Geschäftsmann Lee Andrews zu treffen, den sie nur eine Woche vor der Trauung kennengelernt hatte. Auf Instagram inszenierte sich das neue Ehepaar verliebt, zeigte Selfies aus der Wüstenmetropole und präsentierte sogar passende Tattoos mit ihren Namen und dem Datum "11.11" auf den Händen. Während Lee von einem "hubby & wifey date" schwärmte, zeichnete Katie in einem neuen YouTube-Video kurz vor ihrem Abflug ein ganz anderes Bild aus ihrem Alltag in Großbritannien: Sie fühle sich alleingelassen und müsse alles allein stemmen.

In dem Clip, den sie auf YouTube veröffentlichte, listete die Reality-Bekanntheit die Herausforderungen der vergangenen Tage auf. Neben ihren Jobs sollte sie gleichzeitig Koffer packen, sich um Sohn Harvey kümmern, Termine wahrnehmen und ganz nebenbei noch den Alltag organisieren. "Ich habe niemanden. Ich bekomme keine Hilfe von irgendwem", sagte Katie in die Kamera und erzählte, wie sie zwischen Arbeit, Besorgungen für die Hunde, einem eiligen Nageltermin und Harveys Pediküre hin- und hergerissen sei. Ihre engste Familie war bei der Hochzeit in Dubai nicht dabei, was Spekulationen über Spannungen weiter anheizte. Gegenüber dem Portal Metro erklärten Insider, Katies Angehörige seien über die rasante Ehe mit Lee im Unklaren gelassen worden und hätten Schwierigkeiten, nachzuvollziehen, wie sich alles so schnell entwickeln konnte.

Katie hat sich zudem zum ersten Mal selbst öffentlich über ihre Blitzhochzeit geäußert – und räumte dabei mit allen Gerüchten auf. "Ich bin eine erwachsene Frau. Ich werde dieses Jahr 48. Ich bin nicht dumm, ich weiß, was ich tue", sagte sie in einem neuen YouTube-Video. Die Reality-Bekanntheit betonte, dass sie glücklich sei und sich von negativen Schlagzeilen oder Zweifeln aus ihrem Umfeld nicht beeinflussen lassen wolle. "Am Ende des Tages weiß niemand so viel wie ich. Das meiste sind nur Pressespekulationen. Ich bin wirklich glücklich und das ist alles, was zählt", stellte Katie klar. Während Lee weiterhin mit schweren Vorwürfen rund um seine Vergangenheit konfrontiert wurde – darunter Gerüchte über eine Haftstrafe und finanzielle Unregelmäßigkeiten –, hielt die fünffache Mutter zu ihm.

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee