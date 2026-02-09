Kim Kardashians geheimnisvolle Verbindung zu Travis Scott

Kim Kardashian (45) lässt durchblicken, wie eng ihr Draht zu Travis Scott (34) ist. In einem neuen Interview mit Complex verrät die Unternehmerin, dass sie Travis’ Nike-Sneaker sammelt wie keine anderen. "Ich würde sagen, die meisten Schuhe, die ich habe, sind von Travis. Jede Farbe, die es gibt", sagt Kim und gibt zu, dass sie für ein seltenes pinkes Paar sogar persönlich bei dem Rapper nachgefragt hat. Normalerweise bitte sie nie um Familien-Favores, aber diesmal musste es sein: "Ich musste anrufen, um die Travis Pinks zu bekommen. Und dann sind sie plötzlich aufgetaucht." Die 45-Jährige schwärmt, warum sie so vernarrt ist: "Die Travis, die passen einfach." Das Gespräch wurde am 2. Februar veröffentlicht und macht klar, wie selbstverständlich sich Kim und Travis in Sachen Style austauschen – auch wenn er der Ex ihrer Schwester Kylie Jenner (28) ist.

Dass die Bande über Mode hinausgeht, zeigte sich zuletzt in New York: Im September standen Kim, Travis, Kris Jenner (70) und Khloe Kardashian gemeinsam bei Kims eigener Nike-Kollaboration vor den Kameras und posierten als eingespieltes Team. Auch privat ziehen alle am selben Strang. Travis und Kylie, die zwischen 2017 und 2023 mal zusammen waren und mal getrennt, organisierten für ihre Kinder Stormi und Aire eine große gemeinsame Geburtstagsparty mit Labubus, Monstertrucks und einer eigens aufgebauten Rollschuhbahn. In einem Video hält die Reality-Ikone ihre Tochter auf dem Arm, greift sich ein Mikrofon und singt "Happy Birthday", während der Rapper dicht daneben steht und den Moment stolz filmt. Mama-Managerin Kris gratulierte auf Instagram rührend: "Alles Gute zum Geburtstag, meine kostbaren Stormi und Aire! Ihr werdet über alle Maßen geliebt und macht unsere Welt jeden einzelnen Tag ein Stück heller", schrieb sie am 2. Februar.

Hinter den Kulissen pflegen Kim und Travis offenbar einen unkomplizierten, fast kollegialen Umgang. Die Reality-Ikone teilt ihren Sneaker-Liebling gern mit Freunden und Familie und der Musiker gilt im Clan als verlässlicher Kontakt, wenn es um Style-Insider geht. Kylie konzentriert sich derweil auf die Kinder und ihr eigenes Leben, während ihr Freund Timothée Chalamet (30) abseits der Familienrunden bleibt. Bei großen Momenten sind trotzdem alle da – mit Handys, Umarmungen und einem Sinn für gemeinsame Erinnerungen. Kims Kids North, Saint, Chicago und Psalm wachsen so mit einer erweiterten Patchwork-Crew auf, in der Geburtstage laut, liebevoll und mit viel Glitzer zelebriert werden. Und irgendwo zwischen Fashionweek und Sneaker-Drops bleibt Platz für kleine Gesten, die zeigen, wie nah sich diese Familie steht.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026

Instagram / travisscott Travis Scott auf der Geburtstagsparty seiner Kinder

Getty Images Corey Gamble, Kris Jenner, Kanye West, Kim Kardashian West, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Travis,