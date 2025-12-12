JoJo Siwa und Chris Hughes trotzen ihren Beziehungszweiflern

Acht Monate nachdem sich JoJo Siwa (22) und Chris Hughes bei Celebrity Big Brother ineinander verliebt haben, liefern die beiden jetzt ein Update zu ihrer Beziehung – und eine klare Ansage an alle, die daran zweifeln. JoJo und Chris halten ihre Liebe zwischen Los Angeles und Großbritannien am Laufen und setzen dabei auf klare Prioritäten: Sie nehmen nur Jobs an, die ihre Beziehung nicht belasten. "Wichtig ist für uns beide, dass nichts zwischen uns steht", sagte JoJo dem Magazin Sun. Trotz anhaltender Skepsis von außen, angefacht auch durch JoJos Ex Kathy Ebbs, die sich nach dem CBB-Abschlussabend zu Wort meldete, zeigen die beiden, wie gefestigt sie sind: Seite an Seite, verliebt – und unbeirrt.

Die Reality-Stars erzählten im Interview, dass die intensive gemeinsame Zeit im TV vieles beschleunigt habe. "Wir haben drei Wochen am Stück miteinander verbracht", erklärte Chris. Dates im klassischen Sinne gab es laut JoJo kaum: erst das Format, dann eine Auszeit, dann Mexiko – eine Beziehung im Schnellvorlauf. Seitdem meistert das Paar die Distanz, sammelt Flugmeilen und verlegt den Alltag mal nach L.A., mal nach Europa. Chris fühlt sich an der Westküste inzwischen zu Hause und schwärmt von Palm Springs und von JoJos Familie. "Ihr Vater ist wie eine ältere Version von mir, wir spielen Golf", sagte Chris. Ihre Beziehung festigten sie unlängst bei einem ersten gemeinsamen Urlaub zu zweit auf den Bahamas. "Es war wunderschön", schwärmte Chris. JoJo konterte lachend: "Nur wir – und wir leben beide noch." Harmonie statt Drama, lautet die Botschaft.

Bereits in der Vergangenheit machten JoJo und Chris öffentlich, wie ihre Liebe begann, wie wichtig ihnen ihre Beziehung ist und wie sie gemeinsam an ihr arbeiten. JoJo teilte zudem kürzlich in sozialen Medien ihre Freude über die gemeinsamen Monate mit Chris und ließ durchblicken, dass die beiden nicht nur romantisch, sondern auch freundschaftlich bestens harmonieren. Ihre Geschichten über gemeinsame Reisen und lustige Erlebnisse zeigen, wie stark ihre Verbindung ist. Auch wenn es immer wieder Stimmen gibt, die an der Authentizität ihrer Liebe zweifeln, ist für JoJo und Chris klar: Ihr gemeinsamer Weg hat gerade erst begonnen.

Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, Realitystars