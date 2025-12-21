Wochenlange Trennung: JoJo Siwas und Chris Hughes vereint

JoJo Siwa (22) und Chris Hughes haben sich nach fünf Wochen Fernbeziehung am Flughafen in den USA endlich wieder in die Arme schließen können. Ein rührender Moment, den ein Videoclip festhielt: JoJo rennt auf Chris zu, dann eine lange, feste Umarmung. Das Wiedersehen fand kurz vor den Feiertagen statt, denn die beiden werden Weihnachten laut Mirror gemeinsam mit JoJos Familie in Orlando verbringen. Und es gibt noch einen weiteren Anlass: Chris feiert am 22. Dezember Geburtstag. Das Paar, das sich Anfang des Jahres in der Celebrity Big Brother-Staffel kennenlernte, wirkt beim Ankommen glücklich und erleichtert.

Bereits im Vorfeld hatte Chris gegenüber Daily Mail seine Pläne erklärt und angekündigt, eine Woche vor Weihnachten zu ihrer Familie nach Orlando zu fliegen. "Es werden also fast vier oder fünf Wochen sein, bis ich sie wiedersehe", erklärte er. So lange seien die beiden noch nie voneinander getrennt gewesen. Zuvor hatten beide ihre Nähe zueinander genossen, nachdem sie nach "Big Brother" aus Freundschaft eine Beziehung werden ließen. JoJo hatte außerdem in Diskussionen rund um ihre Liebe klargestellt, dass Kritik den beiden nichts anhaben werde: "Nichts kommt zwischen uns", so die Künstlerin.

Nun sorgt ein Bericht von Mirror für zusätzlichen Wirbel: Demnach soll Chris einen Heiratsantrag planen, möglicherweise sogar über Weihnachten. Eine nicht namentlich genannte Quelle sagte dem Medium, die beiden seien "sehr, sehr verliebt" und wollten über Zukunftsthemen sprechen – inklusive Familiengründung. Babys stünden demnach auf der Wunschliste, und die Gespräche darüber könnten rund um das Fest weitergehen. JoJo hat sich zu Babyplänen bislang nicht geäußert, sprach jedoch über ihre Traumhochzeit: "Eine Hochzeit ist eine Sache für zwei Personen, also müssten wir gemeinsam entscheiden, wie sie aussieht. Aber ich weiß, dass ich ein Babyblau-Schema möchte und Chris bei der Playlist helfe", sagte sie. Während sie die Feiertage genießen, bleibt der Fokus ganz auf dem Miteinander – zwischen Familienzeit in Orlando und Geburtstagskuchen für Chris.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial Tänzerin Jojo Siwa und Reality-TV-Star Chris Hughes