8 Monate Beziehung: Jojo Siwa zeigt Liebe zu Chris mit Ring

JoJo Siwa (22) sorgt mit einem funkelnden Detail für Herzklopfen: In einem neuen Snapchat-Clip zeigt die Sängerin und Tänzerin am Donnerstag eine Silberring-Kombi – und auf dem kleinen Finger blitzt ein frisches Schmuckstück mit den Buchstaben C und H. Die Initialen stehen für Chris Hughes (33), mit dem sie seit acht Monaten liiert ist. Die 22-Jährige nennt den Reality-Star offen ihren Freund, und die Botschaft am Finger könnte eindeutiger kaum sein. Entdeckt wurde der Ring zunächst von aufmerksamen Fans, die den Clip screenshoteten und auf TikTok teilten. JoJo und Chris hatten sich als Mitbewohner bei Celebrity Big Brother kennengelernt, nun folgt das zarte Schmuck-Statement öffentlich und unübersehbar.

Der neue Ring ist nicht das einzige Schmuckstück, das an den Reality-Star erinnert. Bereits zu Weihnachten hatte Chris seiner Partnerin einen luxuriösen Cartier-"Love Ring" geschenkt, den JoJo in einem Video stolz präsentierte. "Einer davon ist ein wahnsinnig schöner kleiner Cartier-Ring. Ich verdiene das überhaupt nicht, aber Christopher hat mir einen richtig edlen Ring geschenkt, der in einer richtig edlen Box kam, und jetzt verlässt er meinen Finger nicht mehr", schwärmte sie in dem Clip. Gegenüber Access Daily erzählte die ehemalige "Dance Moms"-Darstellerin außerdem, wie glücklich sie mit dem Briten ist und bestätigte, dass sie ihren "Celebrity Big Brother"-Mitbewohner inzwischen als "den Einen" sieht.

In ihren jüngsten Interviews lässt die Sängerin immer wieder durchblicken, wie stark ihre Gefühle für Chris sind. Inspiriert von einem Ratschlag ihrer Freundin Meghan Trainor schilderte sie, wie sehr sie die Vorstellung eines "Mini-Chris" begeistert, besonders seit sie ein Kinderfoto ihres Freundes in ihrem Handy hat. Die verspielten KI-Bilder ihrer möglichen Familie, die sie mit ihren Fans teilt, passen zu dem offenen Umgang, den JoJo auch in anderen Lebensbereichen pflegt. Ihren Followern gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, von spontanen Social-Media-Clips bis hin zu sehr privaten Erzählungen über Beziehungen und Zukunftswünsche. Der neue Ring mit den Initialen von Chris reiht sich nun nahtlos in diese sehr sichtbaren Liebesbekundungen ein, mit denen die Tänzerin seit Monaten zeigt, wie wichtig ihr der Reality-TV-Star geworden ist.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen

Getty Images JoJo Siwa im März 2025

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, Realitystars