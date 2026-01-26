JoJo Siwa wünschte sich schon am Anfang Kinder mit Chris

JoJo Siwa (22) lässt in einem neuen Gespräch mit E! News die Babybombe platzen – und zwar mit einem strahlenden Lächeln. Die Tänzerin und Social-Media-Queen verrät, dass sie seit dem Liebes-Outing mit Chris Hughes im Juni ernsthaft über Nachwuchs nachdenkt. Ausgelöst habe das ein Ratschlag von Freundin Meghan Trainor (32), den JoJo sofort verstanden habe, als sie mit dem ehemaligen Love Island-Star zusammenkam. "Du weißt, dass du jemanden liebst, wenn du ihn so sehr liebst, dass du ihn duplizieren willst", zitierte JoJo den Popstar und schwärmte weiter von Chris' Look. Seitdem spukt bei ihr ein "Mini-Chris" im Kopf herum – zusätzlich befeuert durch ein Foto von Chris als Baby, das sie endgültig schwach gemacht habe.

Konkrete Familienplanung steht nach eigenen Worten aber noch nicht an. JoJo lachte im Interview über ein Missverständnis rund um ein KI-generiertes Babybild, das sie kürzlich postete. Chris habe sich dazu ewig nicht geäußert, erzählte sie. "Ein paar Tage vergingen und ich war so: 'Babe, warum sagst du dazu nichts?'", sagte JoJo zu E! News. Dann die Auflösung: "Er war so: 'Schatz, wir hatten doch ein ganzes Gespräch darüber'", erinnerte sie sich. Nur fand dieses "Gespräch" nicht mit ihr statt, sondern mit Jacks, dem besten Freund des Reality-Stars. Auch bei der Namensfrage hat sich etwas getan: Die frühere Idee mit einer Tochter namens Freddie und Zwillingen Eddy und Teddy sei passé. "Hab einen neuen Kindernamen", verriet JoJo im Juni bei Capital Buzz. "Und ich glaube, es ist Silver. Silver Siwa."

Privat wirken JoJo und Chris wie ein Team, das gerne lacht und die Dinge spielerisch angeht. Die Sängerin bezeichnet ihre Gefühle offen, während der Reality-Star sich im Hintergrund entspannt zeigt – Missverständnisse werden einfach weggelacht und im Freundeskreis besprochen. JoJo greift für Ratschläge gerne auf ihr Umfeld zurück, allen voran Meghan, die ihr mit dem Baby-Tipp einen Nerv traf. Dass JoJo sich einen "Mini-Chris" vorstellen kann, passt zu der Art, wie die Musikerin ihr Leben teilt: emotional, direkt und mit sichtbarer Freude an kleinen Momenten – vom nostalgischen Babyfoto bis zur spontanen Namensidee "Silver".

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa