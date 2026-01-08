Kostspielig: Chris schenkt Jojo Siwa 2.200 Euro teuren Ring

Jojo Siwa (22) strahlt über beide Ohren: Die "Dance Moms"-Bekanntheit präsentierte jetzt ihren Fans einen neuen funkelnden Liebesbeweis von Freund Chris Hughes. Der Reality-Star überraschte sie zu Weihnachten mit einem "wirklich schicken" Cartier-Ring aus der legendären Love-Kollektion – ein Platinmodell, das laut Juwelierseite umgerechnet rund 2.200 Euro kosten soll. In einem TikTok-Video vom 5. Januar hielt Joelle das Schmuckstück, das sie seitdem kaum noch ablegt, stolz in die Kamera und schwärmte von dem eleganten Design mit den typischen kleinen Kreisen. Das Paar ist seit fast einem Jahr zusammen und verbrachte die Feiertage gemeinsam in den USA – inklusive Geschenke-Marathon und einiger sehr persönlicher Aufmerksamkeiten.

Denn so luxuriös der Ring auch ist, das eigentliche Lieblingspräsent der Sängerin kommt von Herzen statt aus dem Juwelierladen. Jojo, die sich kürzlich als Joelle vorgestellt hatte, erzählte im Clip, dass ihr Favorit ein gerahmter Schaukasten von Chris sei, der an ihren ersten gemeinsamen Urlaub erinnert. In dem Rahmen hat der Brite unter anderem die alten Flugtickets des Trips arrangiert – ein Detail, das die 22-Jährige besonders rührte: "Es ist einfach so schön und so lieb." Nur beim Thema Verlobung bremst der einstige "Celebrity Big Brother U.K."-Teilnehmer die Erwartungen noch. Gegenüber der Boulevardzeitung The Sun erklärte Chris kurz vor den Feiertagen, dass er keinen Antrag an Weihnachten wolle, weil das "zu erwartbar" sei. Er fände es schöner, wenn der Moment zu einer Zeit komme, mit der niemand rechnet.

Joelle selbst zeigte sich in dem Interview zwar spielerisch und überlegte laut, ob sie Chris vielleicht einfach selbst einen Ring kaufen und ihm einen Heiratsantrag machen solle, räumte aber ein, dass sie insgeheim doch darauf hofft, dass ihr Partner den Schritt übernimmt. In einer emotionalen Geburtstagsbotschaft im Dezember machte die Musikerin deutlich, wie wichtig der Brite in ihrem Leben inzwischen ist und dass sie sich ein Leben ohne ihn kaum noch vorstellen kann. Die beiden hatten sich Anfang des vergangenen Jahres in der britischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother" kennengelernt, seitdem pendelt das Paar zwischen gemeinsamen Reisen und getrennten Terminen – zuletzt lagen sogar Wochen der räumlichen Distanz hinter ihnen, bevor sie die Feiertage mit Joelles Familie in Orlando zusammen verbrachten.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, Realitystars