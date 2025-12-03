Zyste geplatzt: Jojo Siwa gibt Update aus dem Krankenhaus

Jojo Siwa (22) hat sich nach ihrem dramatischen Krankenhausaufenthalt über ihren Gesundheitszustand geäußert. Die Sängerin teilte auf Instagram mit, dass sie nach dem medizinischen Notfall, bei dem eine geplatzte Eierstockzyste entdeckt wurde, noch nicht vollständig genesen sei. Zwar gehe es ihr "etwas besser", doch sei sie "noch nicht über den Berg". Der Notfall ereignete sich während einer Tour durch verschiedene Tanzstudios in den USA, bei der sie Choreografien zu ihrem neuen Weihnachtssong "Message To The World (Little Drummer Girl)" unterrichtete. Trotz der Empfehlung zur Schonung trat sie bei einem Black-Friday-Event in der Mall of America auf, was ihr einen weiteren Rückschlag einbrachte: eine fiebrige Nacht, die sie jedoch glücklicherweise gut hinter sich lassen konnte.

Trotz anhaltender Beschwerden tourte die Tänzerin in den vergangenen Tagen durch mehrere Studios in den USA und brachte Kindern die Choreografie zu ihrem neuen Weihnachtssong "Message To The World (Little Drummer Girl)" bei. Auf TikTok erklärte sie, dass die Diagnose der Zyste ihr zumindest Erleichterung verschafft habe. Sie sei dankbar, nun zu wissen, worauf ihre Schmerzen zurückzuführen seien. "Das hat mir viel Seelenfrieden gegeben", fügte sie hinzu. Unterdessen zeigte sie sich berührt von der Zuwendung und Unterstützung ihrer Fans und Follower: "Es war ein schönes Gefühl, diese Liebe und Unterstützung zu erfahren", schrieb sie.

Die Künstlerin ist bekannt für ihren unermüdlichen Einsatz und ihren positiven Umgang mit Herausforderungen. Seit Jahren begeistert sie Millionen Fans mit ihren energiegeladenen Performances – sowohl auf der Bühne als auch in der Tanzshow "Dance Moms", die sie einst berühmt machte. Ihre Entscheidung, trotz gesundheitlicher Probleme weiterhin aufzutreten, zeigt, wie sehr sie ihrer Leidenschaft für Performance verbunden ist. Bereits kurz nach ihrer Einlieferung ließ sie sich nicht davon abhalten, auf der Bühne zu stehen und ihren Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, auch wenn körperliche Unterstützung notwendig war.

Getty Images JoJo Siwa 2025

Getty Images Jojo Siwa im März 2025

Getty Images JoJo Siwa im März 2025