Robbie Williams kauft Mega-Villa auf den Bahamas

Robbie Williams (51) hat sich laut DailyMail einen neuen luxuriösen Wohnsitz auf den Bahamas gesichert. Der Sänger erweitert damit sein bereits beeindruckendes Immobilienimperium, das einen geschätzten Wert von über 115 Millionen Euro hat. Gemeinsam mit seiner Frau Ayda Field (46) und ihren vier Kindern plant er, zwischen der neuen Villa auf den Bahamas, einer weiteren Luxusimmobilie in Miami und ihrem Anwesen in Londons Holland Park zu pendeln. Nach dem jüngsten Kauf hat Robbie zudem offizielle Dokumente aktualisiert, die die Bahamas als seinen neuen Hauptwohnsitz festlegen.

Das Anwesen auf den Bahamas ist nur der neueste Coup einer beeindruckenden Reihe von Luxusdeals. Erst letztes Jahr hatte der Sänger eine beeindruckende Villa in Miami für fast 35 Millionen Euro erstanden, zu der auch eine eigene Anlegestelle und eine gigantische Garage für bis zu 18 Autos gehören. Zuvor verkaufte er mehrere seiner hochpreisigen Anlagen, darunter sein Anwesen in Los Angeles, das er für über 57 Millionen Euro veräußerte. Dieser Wechsel deutet darauf hin, dass Robbie seinen Fokus vom hektischen Leben in Hollywood auf ruhigere, familienfreundliche Standorte verlegt hat.

Privat steht für Robbie und Ayda die Familie an erster Stelle, besonders ihre vier Kinder Teddy, Charlie, Coco und Beau. In Interviews betont der Sänger immer wieder die Herausforderungen, den Wohnort an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen, insbesondere im Hinblick auf ihre Schulbildung. "Die vier Kinder sind ständig ein Rubik-Würfel, den wir zu lösen versuchen", erklärte er einst laut The Sun und beschrieb damit das Hin- und Herplanen zwischen Präsenzunterricht und Unterricht zu Hause. Nähe zum Wasser, Sonne und schnelle Verbindungen in die USA und nach Europa sollen das Pendeln nun erleichtern. London bleibt als vertraute Basis erhalten, und die Bahamas nun der Sehnsuchtsort, an dem die sechsköpfige Familie ihre gemeinsame Zeit zwischen Studio, Strand und Schulbüchern organisieren will.

Getty Images Robbie Williams bei der Premiere von "Better Man – Die Robbie Williams Story" in Köln, Dezember 2024

Getty Images Ayda Field Williams und Robbie Williams, Januar 2025

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field mit ihren Kids