Streng? Darum verbietet Robbie Williams den Kindern Handys

Robbie Williams (51) hat klare Regeln: Seine vier Kinder werden so lange wie möglich kein Handy besitzen. Der Sänger erklärte im Gespräch mit ITV News, dass er Mobiltelefone für Kinder als eine Form von Missbrauch betrachtet und sich dagegen entschieden hat, ihnen diese Geräte zu geben. "Sie sind wie Drogen", behauptete der Musiker. Trotz des Drucks, den die Kinder möglicherweise in der Schule verspüren, da gleichaltrige Klassenkameraden Handys benutzen, bleibt seine Haltung konsequent. "Ich selbst komme nicht mit der zerstörerischen Natur des Internets klar. Wie könnte ich diese 'Droge' einem Kind geben?", fragte der 51-Jährige. Für Robbie hat es oberste Priorität, seine Familie vor den negativen Einflüssen des Internets zu schützen.

Robbie und seine Frau Ayda Field (46) ziehen gemeinsam vier Kinder groß: Theodora, Charlton, Colette und Beau. Die Familie hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der Popsänger ist bekannt für seine kritischen Ansichten und es überrascht nicht, dass er auch seine eigenen Erfahrungen als Popstar ins Spiel brachte. "Es ruiniert meinen Tag", kritisierte er die Auswirkungen von Social Media auf sein eigenes Leben. Eine Rückkehr zur Normalität scheint für Robbie eine Herzensangelegenheit zu sein – zumindest im eigenen Haushalt.

Abseits des Familienalltags hat der einstige Take That-Star aktuell beruflich alle Hände voll zu tun. Im Oktober erscheint sein neues Album und er tourt bereits im Rahmen seiner Britpop-Show durch die Welt. Dabei überraschte Robbie kürzlich mit einem Angebot an seine ehemaligen Rivalen Oasis. "Ich würde für Oasis als Vorband auftreten. Sie sind gerade allgegenwärtig und repräsentieren den Zeitgeist", schwärmte Robbie gegenüber Mirror und betonte, dass er und die Gruppe zwar keine Freunde seien – er sie aber auch nicht mehr als Feinde betrachte.

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und sein Sohn beim Golf spielen 2025

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und seine vier Kinder, April 2025

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Dezember 2024