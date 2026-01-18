Robbie Williams erobert die Charts mit neuem Album "Britpop"

Robbie Williams (51)' neues Album "Britpop" erobert die internationalen Charts und sorgt für Furore bei seinen Fans, wie oe24 berichtet. Das Werk, das kürzlich veröffentlicht wurde, landete prompt in den iTunes-Charts von 15 Ländern auf Platz 1. Besonders gefeiert werden die emotionale Ballade "Human" und der aktuelle Hit "All My Life". Aber auch Tracks wie der Electronic-Song "Morrissey" und die Liebeserklärung "You" ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Mit "Britpop" könnte Robbie in der kommenden Woche einen historischen Rekord brechen, denn sofern es in den offiziellen englischen Charts ebenfalls auf dem ersten Platz landet, würde er die Beatles in der Zahl der Spitzenplatzierungen überholen.

Das Album zeichnet sich durch eine vielfältige Mischung aus Pop-Elementen aus, die mit Robbies markantem Stil verbunden sind. "Britpop" enthält neben eingängigen Balladen auch dynamische Tracks wie "It's OK until The Drugs Stop Working" und die stampfende, aber zugleich balladeske Nummer "Pocket Rocket", die als langsamere Version seines Tour-Openers "Rocket" überzeugt. Mit dem Song "Morrissey" setzt der Sänger ein markantes Statement. "Du hattest deine Zeit. Jetzt bin ich dran", richtet er sich direkt an den gleichnamigen Musiker und zieht einen interessanten Vergleich zu dessen musikalischer Ära.

Auch für seine deutschen Fans gibt es Neuigkeiten: Robbie plant im kommenden Jahr wieder große Konzerte, doch diesmal müssen sich die Anhänger auf eine Besonderheit einstellen. Anders als noch im Vorjahr, als er gleich sieben Shows in Deutschland gab, ist diesmal nur ein einziger Auftritt geplant. Am 5. Juni 2026 wird der Sänger in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf der Bühne stehen. Der Run auf die begehrten Tickets dürfte riesig werden, denn schon ab dem 5. Dezember konnten sich die Fans um die Karten bemühen.

Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

Getty Images Robbie Williams im Januar 2025

Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025