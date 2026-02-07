Rekordverdächtig: Robbie Williams Mini-Tour begeistert Fans

Robbie Williams (51) hat es schon wieder getan und diesmal im ganz kleinen Kreis: Mit seinem neuen Album "Britpop" steht der Popstar zum 16. Mal an der Spitze der britischen Albumcharts und übertrumpft damit sogar die Beatles. Den Triumph feierte Robbie am Mittwochabend in Glasgow, und zwar nicht in der Arena, sondern im legendären Kultclub Barrowlands. Rund 2.000 Fans drängten sich dicht vor der Bühne, als unter dem Motto "Long 90’s" die Lichter angingen. Statt Stadion-Bombast gab es T-Shirt, Schweiß und Hits zum Greifen nah – ein Auftakt, der den Startschuss für eine Mini-Tour quer durchs Königreich markiert, mit weiteren Stopps in Liverpool (6. Februar), London (8. Februar) und Wolverhampton (9. Februar).

Musikalisch brach Robbie sein gewohntes Schema auf und servierte eine Setlist für Hardcore-Fans: Vom Opener "Lazy Days" ging es durch sein Debüt "Life Thru a Lens" bis hin zu "Britpop" in voller Länge. "Normalerweise gibt es 'Let Me Entertain You' als Opener und 'Angels' als großes Mitsing-Finale'; doch heute ist alles anders!", rief er dem Publikum zu, wie anwesende Medien berichten. Tatsächlich kam "Angels" schon früh, "Let Me Entertain You" erst später und im Finale gab es die Live-Premiere von "Selfish Disco". Zwischendurch blickte der Sänger auf Take-That-Zeiten, scherzte über die frische Netflix-Doku und schickte mit "Everything Changes" eine nostalgische Brücke in die Gegenwart. Zart wurde es bei "Pretty Face", das er seiner Frau Ayda widmete. Nach "It's Okay Until the Drugs Stop Working" und "Selfish Disco" verzichtete er auf Zugaben – nicht aber auf ein Versprechen: "Ich höre nicht auf. Ich will mehr!" Ab 5. Juni soll dann die große Europa-Tour folgen, mit Stationen wie Düsseldorf; Österreich bleibt überraschend außen vor, dafür ist Bratislava am 8. August gesetzt.

Der Sänger setzt damit eine Karriere fort, die seit den späten Neunzigern von Rekorden flankiert wird und ihn immer wieder neu erfindet. In jüngster Zeit hat er mit "Britpop" auch auf der Studiobühne prominente Gäste angezogen, während er privat gern das Rampenlicht teilt: Wenn der Musiker über Ayda spricht, schwingt familiäre Wärme mit, die man von seinen Bühnenansprachen kennt. Der Brite greift live ebenso locker zu Anekdoten wie zu Selbstironie, erinnert an Anfänge mit Take That und verschränkt Nostalgie mit Gegenwart – ein Mix, der seine Nähe zum Publikum erklärt. Dass er nun legendäre Chart-Maßstäbe übertrifft und gleichzeitig Clubs zum Kochen bringt, passt zu einem Künstler, der große Gesten kennt, aber am liebsten dann glänzt, wenn er ganz vorne an der Bühnenkante steht.

Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025

Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field Williams bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" im Vue Leicester Square London, November 2025