Out Now: Robbie Williams droppt neues Album "Britpop"

Robbie Williams (51) hat am 16. Januar ohne Vorankündigung ein neues Album mit dem Titel "Britpop" veröffentlicht – und dabei seine Fans überrascht. Ursprünglich sollte die Platte erst am 6. Februar erscheinen, doch der Sänger zog den Release vor, um ihn mit neuen Tourdaten zu kombinieren. Mit dem Album, das elf neue Songs umfasst und deutlich rockiger daherkommt als vieles, was man zuletzt von Robbie gehört hat, greift der Musiker nach einem Rekord: Er strebt mit "Britpop" nächste Woche zum 16. Mal die Spitze der britischen Albumcharts an – was ihn vor die Beatles katapultieren würde.

Musikalisch wagt Robbie auf "Britpop" hörbar etwas Neues. Die Songs sind druckvoll, gitarrenlastig und erinnern stellenweise an den Sound der großen britischen Rockbands der 90er-Jahre. Schon vorab konnten Fans den Track "Rocket" hören, auf dem kein Geringerer als Gitarren-Legende Tony Iommi (77) von Black Sabbath mit einem rund 16 Sekunden langen Solo glänzt. Für alle, die den klassischen Robbie lieben, liefern Titel wie "All My Life" und "It’s OK Until The Drugs Stop Working" die vertraute Mischung aus starken Vocals und emotionalen Texten – inklusive einer klaren Anspielung auf seinen Hit "Angels". Besonders neugierig sind viele Anhänger auf den Song "Morrissey", den Robbie gemeinsam mit seinem früheren Take-That-Kollegen Gary Barlow (54) während des Lockdowns geschrieben und aufgenommen hat.

Privat genießt Robbie inzwischen ein Leben, das weit entfernt ist vom exzessiven Image seiner frühen Karrierejahre. Der Sänger ist mit Ayda Field (46) verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Die Familie pendelt im Alltag zwischen mehreren luxuriösen Wohnsitzen, darunter ein Anwesen in Londons Holland Park, eine Villa in Miami und ein prachtvolles Haus auf den Bahamas, das Robbie als offiziellen Hauptwohnsitz angegeben hat. Abseits der Bühne zeigt sich der Musiker häufig als hingebungsvoller Familienvater, der seinen Alltag gerne zwischen Studio, Tourproben und Zeit mit den Kindern aufteilt.

Getty Images Robbie Williams performt bei der Auslosung der Fußball-WM 2026 im Kennedy Center in Washington D.C., Dezember 2025

Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, November 2024