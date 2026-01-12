Tom Pelphrey schwärmt von Kaley Cuocos Fähigkeiten als Mama

Tom Pelphrey (43) hat in einem Interview mit Us Weekly offen über seine Verlobte Kaley Cuoco (40) gesprochen und dabei besonders ihre Qualitäten als Mutter hervorgehoben. Der Schauspieler lobte sie als großartig und verriet, wie dankbar er sei, sie an seiner Seite zu haben. "Wir haben eine kleine Tochter, und sie ist ein absolutes Papa-Kind. Ich habe Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Kaley muss oft die Strenge übernehmen", gab Tom preis. Das Paar, das seit 2023 Eltern der kleinen Matilda ist, scheint den Herausforderungen des Familienlebens gemeinsam mit Humor und Liebe zu begegnen.

Kennengelernt hatten sich die beiden durch ihre Managerin, die die Schauspielerin und den "Ozark"-Star verkuppelte. Bei der Premiere der Serie funkte es sofort: "Es war Liebe auf den ersten Blick", erzählte Kaley in einem früheren Interview, wie Us Weekly berichtet. Die beiden bauten schnell eine feste Beziehung auf und wurden im selben Jahr Eltern. Im August 2024 folgte Toms Antrag, und heute planen sie zusammen die Feierlichkeiten zum dritten Geburtstag ihrer Tochter. Für Tom ist das Familienleben ein absoluter Glücksfall: "Es ist der beste Teil meines Lebens und hat alles verändert."

Hinter dem Erfolg des Traumpaars steht auch eine tiefe Bewunderung füreinander. Tom, der selbst in der Filmbranche aktiv ist, betonte in seinem Interview, wie beeindruckt er von Kaleys müheloser Art ist: "Ihr Talent ist einfach ein Teil von ihr. Sie schafft Dinge aus dem Stegreif, für die ich härter arbeiten müsste." Auch Kaley hat ihr Mutterglück bereits öfter zum Ausdruck gebracht und beschrieb ihre Tochter als "das Beste, was ihr passiert ist". Privat ebenso wie beruflich scheinen die beiden eine harmonische Balance zwischen Familie und Karriere gefunden zu haben.

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco 2026