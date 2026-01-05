Kaley Cuoco und Tom zeigen Liebe bei Critics' Choice Awards

Glamour, Liebe und ein Hauch Familienchaos aus der Ferne: Kaley Cuoco (40) und Tom Pelphrey (43) haben sich am 4. Januar bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica als strahlendes Paar auf dem roten Teppich gezeigt. Die Schauspielerin erschien im sexy Smoking-Look mit schwarzem Bustier unter einem Tuxedo-Jacket und weit geschnittenen Hosen, dazu funkelnder Schmuck von Pomellato. Tom setzte auf einen eleganten Twist und kombinierte seinen Smoking mit schwarzem Rollkragenpullover. Gemeinsam posierten die Verlobten Arm in Arm im Barker Hangar, während zu Hause ihre gemeinsame Tochter Matilda blieb – und für Tom trotzdem die heimliche Hauptrolle des Abends spielte.

Denn der "Task"-Star war nicht nur als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie nominiert, er nutzte den Auftritt auch, um über sein neues Leben als Vater zu sprechen. Im Live-Interview mit E! News scherzte Tom: "Meine Tochter besitzt mein Leben." Matilda müsse ihn nicht einmal um den Finger wickeln, erklärte er lachend: "Sie muss nicht mal manipulieren, weil sie weiß, dass ich sowieso ja sage." Gleichzeitig betonte der Schauspieler, wie sehr das Familienleben inzwischen seine Karriere prägt. Rollen würden er und Kaley heute gemeinsam sehr genau prüfen, vor allem mit Blick auf Drehpläne und Reisen: Beide arbeiteten viel, aber "smart" – damit genug Zeit für ihre Tochter bleibe. "Papa zu sein ist meine Priorität Nummer 1", stellte Tom klar.

Abseits des Rampenlichts wirkt das Duo wie ein eingeschworenes Team. Tom schwärmt in Interviews immer wieder von der Partnerschaft auf Augenhöhe und davon, wie sehr sie an ihrer Beziehung arbeiten. "Nichts Wichtiges im Leben erledigt sich von selbst", sagte er gegenüber Men’s Health und betonte, wie sehr ihn das Familienleben erdet. Kaley und Tom sind seit 2024 verlobt und seit der Geburt von Matilda spielt das Zuhause für beide die erste Geige. Wenn sie nicht auf dem roten Teppich glänzen, genießen der Schauspieler und die "The Flight Attendant"-Darstellerin die ruhigen Momente zu dritt – und planen jeden neuen Schritt so, dass er zu ihrer kleinen Familie passt.

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei den Critics Choice Awards in Santa Monica

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Phelphrey und ihre Tochter Matilda im Januar 2025