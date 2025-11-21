Kelsea Ballerini rockt die CMA Awards mit rotem Glamour

Kelsea Ballerini (32) hat bei den CMA Awards 2025 in Nashville alle Blicke auf sich gezogen – nicht nur wegen ihrer musikalischen Darbietung, sondern auch mit einer eindrucksvollen Reihe von Outfits. Die Sängerin erschien zunächst in einem trägerlosen Kleid von Christian Siriano (40), das sie mit roten High Heels kombinierte. Später betrat sie die Bühne barfuß in einem glitzernden, schmalen Kleid, um ihren Song "I Sit in Parks" zu performen. Ihren Abend schloss sie mit einem gewagten Kapuzenkleid ab, bei dem der tiefe Ausschnitt bis zur Mitte ihres Oberkörpers reichte. Die Sängerin präsentierte ihre letzte Kreation in einem ungewöhnlichen Fotoshooting vor den weißen Fliesen des Badezimmers der Bridgestone Arena. Daily Mail veröffentlichte die Bilder.

Während Kelsea im Rampenlicht glänzte, sorgte ihr Ex-Freund Chase Stokes (33) online für Wirbel. In einem TikTok-Post bat er, von hasserfüllten Kommentaren über ihn, Kelsea und dessen Ex-Freundin Madelyn Cline (27) abzusehen. "Diese Kommentare sind verdammt merkwürdig. Werdet erwachsen", forderte Chase in einer klaren Ansage. Einige der bemängelten Kommentare, die offenbar Fotos von Chase und Madelyn unter einem Post von Kelsea beinhalteten, scheinen inzwischen gelöscht worden zu sein.

Kelsea, bekannt für ihre ehrlichen und emotionalen Songtexte, steckt ihre Energie nicht nur in ihre Musik, sondern teilt auch regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans. Ihre spontane und unkomplizierte Art, wie auch ihr außergewöhnlicher Sinn für Mode, machen die Musikerin zu einem Publikumsliebling. Ihre frühere Beziehung zu Chase, der durch die Serie "Outer Banks" Berühmtheit erlangte, hatte in den Medien ebenfalls viel Aufmerksamkeit erregt. Trotz aller Schlagzeilen zeigt sich Kelsea sowohl privat als auch beruflich als starke und kreative Persönlichkeit, die immer wieder neue Facetten von sich enthüllt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsea Ballerini bei den 59. CMA Awards im Music City Center in Nashville, 19. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsea Ballerini performt bei den 59. CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, April 2024